Ο Ρόναλντ Κούμαν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ολλανδίας και η σύζυγός του στο σπίτι για χημειοθεραπεία

Ο προπονητής των Οράνιε, μίλησε δημόσια για τη μάχη που δίνει η σύζυγος του Μπαρτίνα και την ελπίδα του να βρεθεί στις ΗΠΑ για τον τελικό