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Ο Ρόναλντ Κούμαν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ολλανδίας και η σύζυγός του στο σπίτι για χημειοθεραπεία
Ο Ρόναλντ Κούμαν στο Μουντιάλ με την Εθνική Ολλανδίας και η σύζυγός του στο σπίτι για χημειοθεραπεία
Ο προπονητής των Οράνιε, μίλησε δημόσια για τη μάχη που δίνει η σύζυγος του Μπαρτίνα και την ελπίδα του να βρεθεί στις ΗΠΑ για τον τελικό
Η Εθνική ομάδα της Ολλανδίας βρίσκεται ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες εν όψεις της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου, όπου βρίσκεται στον 6ο όμιλο μαζί με Σουηδία, Ιαπωνία και την Τυνησία.
Οι Οράνιε, που έχουν φτάσει σε τρεις τελικούς, αλλά δεν έχουν κατακτήσει ποτέ τον τίτλο, δεν λογίζονται μέσα στα φαβορί της διοργάνωσης, κι αυτό θεωρητικά τους βολεύει καθώς διώχνει την πίεση από τους ώμους των παικτών, ωστόσο λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Ο προπονητής και παλιά δόξα της Εθνικής Ρόναλντ Κούμαν, προχώρησε σε μια εξομολόγηση καρδιάς μιλώντας για τη σύζυγό του, Μπαρτίνα, η οποία δίνει σκληρή μάχη με τον καρκίνο.
«Κάθε Τετάρτη υποβάλλεται σε θεραπεία που την ταλαιπωρεί και την κάνει να υποφέρει για τουλάχιστον δύο ημέρες λόγω των παρενεργειών», αποκάλυψε ο Κούμαν θέλοντας να προλάβει τυχόν σχόλια για την απουσία της συζύγου του από τα γήπεδα των ΗΠΑ.
Μάλιστα θέλοντας να δείξει ότι δεν συμφωνεί ιδιαίτερα με τις εκτιμήσεις των «ειδικών» για την ομάδα του φρόντισε να δώσει μια άλλη διάσταση κι ίσως ένα κίνητρο και στον ίδιο λέγοντας: «Αν καταφέρουμε να φτάσουμε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ίσως μπορέσει να χάσει μία θεραπεία, αν της το επιτρέψουν οι γιατροί, για να έρθει. Θα είναι μια τεράστια συγκίνηση και για τους δύο μας».
Μια μάχη που ξεκίνησε το 2010
Η τελευταία φορά που η Ολλανδία έπαιξε σε τελικό Μουντιάλ ήταν το 2010 στη Νότια Αφρική... Εκείνη τη χρονιά η κυρία Κούμαν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού.
Μετά από χειρουργεία και θεραπείες, η νόσος είχε υποχωρήσει, όμως το 2018 ανακάλυψε μεταστάσεις στη σπονδυλική στήλη. Παρά τη νέα ύφεση, το 2021 (λίγο πριν το Euro) ο καρκίνος παρουσίασε υποτροπή, αλλά η ίδια εξακολουθεί να δίνει τη μάχη της.
Κάτι που φρόντισε να δείξει και με τα λόγια που είπε για τον σύζυγο της και την Εθνική Ολλανδίας:
«Είμαι μια δυνατή γυναίκα, δεν γυρίζω γύρω-γύρω κλαίγοντας όλη μέρα. Ελπίζω πραγματικά ο Ρόναλντ να ανταμειφθεί για τη σκληρή δουλειά του και η ομάδα να φτάσει πολύ μακριά».
Οι Οράνιε, που έχουν φτάσει σε τρεις τελικούς, αλλά δεν έχουν κατακτήσει ποτέ τον τίτλο, δεν λογίζονται μέσα στα φαβορί της διοργάνωσης, κι αυτό θεωρητικά τους βολεύει καθώς διώχνει την πίεση από τους ώμους των παικτών, ωστόσο λίγο πριν την αναχώρηση της αποστολής το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερη μοίρα.
Ο προπονητής και παλιά δόξα της Εθνικής Ρόναλντ Κούμαν, προχώρησε σε μια εξομολόγηση καρδιάς μιλώντας για τη σύζυγό του, Μπαρτίνα, η οποία δίνει σκληρή μάχη με τον καρκίνο.
«Κάθε Τετάρτη υποβάλλεται σε θεραπεία που την ταλαιπωρεί και την κάνει να υποφέρει για τουλάχιστον δύο ημέρες λόγω των παρενεργειών», αποκάλυψε ο Κούμαν θέλοντας να προλάβει τυχόν σχόλια για την απουσία της συζύγου του από τα γήπεδα των ΗΠΑ.
De vrouw van Ronald Koeman kan vanwege haar ziekte niet naar de Verenigde Staten komen, tenzij...— ESPN NL (@ESPNnl) June 7, 2026
"Als we de finale halen, mag ze misschien een behandeling overslaan. Dat zou het ultieme zijn." ❤️ pic.twitter.com/Tz4ydo5nTi
Μάλιστα θέλοντας να δείξει ότι δεν συμφωνεί ιδιαίτερα με τις εκτιμήσεις των «ειδικών» για την ομάδα του φρόντισε να δώσει μια άλλη διάσταση κι ίσως ένα κίνητρο και στον ίδιο λέγοντας: «Αν καταφέρουμε να φτάσουμε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ίσως μπορέσει να χάσει μία θεραπεία, αν της το επιτρέψουν οι γιατροί, για να έρθει. Θα είναι μια τεράστια συγκίνηση και για τους δύο μας».
Μια μάχη που ξεκίνησε το 2010
Η τελευταία φορά που η Ολλανδία έπαιξε σε τελικό Μουντιάλ ήταν το 2010 στη Νότια Αφρική... Εκείνη τη χρονιά η κυρία Κούμαν διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο του μαστού.
Μετά από χειρουργεία και θεραπείες, η νόσος είχε υποχωρήσει, όμως το 2018 ανακάλυψε μεταστάσεις στη σπονδυλική στήλη. Παρά τη νέα ύφεση, το 2021 (λίγο πριν το Euro) ο καρκίνος παρουσίασε υποτροπή, αλλά η ίδια εξακολουθεί να δίνει τη μάχη της.
Κάτι που φρόντισε να δείξει και με τα λόγια που είπε για τον σύζυγο της και την Εθνική Ολλανδίας:
«Είμαι μια δυνατή γυναίκα, δεν γυρίζω γύρω-γύρω κλαίγοντας όλη μέρα. Ελπίζω πραγματικά ο Ρόναλντ να ανταμειφθεί για τη σκληρή δουλειά του και η ομάδα να φτάσει πολύ μακριά».
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