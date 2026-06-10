Κατερίνα Καινούργιου: Η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο μετά την εγκυμοσύνη και έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό;
Κατερίνα Καινούργιου: Η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο μετά την εγκυμοσύνη και έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό;
Η παρουσιάστρια μίλησε για τις αλλαγές στο σώμα της μετά την απόκτηση της κόρης της - «Το καλύπτω με τα ρούχα, γι' αυτό δεν βάζω κοντά», πρόσθεσε
Για τις αλλαγές που παρατηρεί στο σώμα της μετά την εγκυμοσύνη της μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου, επισημαίνοντας πως «η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο», γι' αυτό και αναρωτήθηκε πού βρήκε το «θράσος» να φωτογραφηθεί με μαγιό.
Η παρουσιάστρια, η οποία έφερε στον κόσμο την κόρη της στις 3 Απριλίου, συζητώντας στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ανέφερε πως έβαλε πρώτη φορά μαγιό μετά τη γέννα για τις ανάγκες μίας φωτογράφησης και αισθάνθηκε πολύ διαφορετικά, με τους συνεργάτες της να της εξηγούν πως είναι φυσιολογικό.
Η Κατερίνα Καινούργιου είπε χαρακτηριστικά: «Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ αδύνατη που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά. Το παθαίνετε όλες μετά την εγκμοσύνη; Δεν μου κάνουν τα ρούχα».
Η παρουσιάστρια επισήμανε πως είναι πιθανό να συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες μετά τον τοκετό, παρόλα αυτά παρατηρώντας την Άννα Πρέλεβιτς στο Instagram, αναρωτήθηκε πως γίνεται να έχει τέτοιο κορμί μετά από δίδυμα: «Τέλος πάντων, και λέω, έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό; Δεν ξέρω, πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Άννα Πρέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories που πήγε για γυμναστική και έχει γεννήσει δίδυμα και είναι τόσο θεά και κορμάρα...», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
Η παρουσιάστρια, η οποία έφερε στον κόσμο την κόρη της στις 3 Απριλίου, συζητώντας στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα» την Τετάρτη 10 Ιουνίου, ανέφερε πως έβαλε πρώτη φορά μαγιό μετά τη γέννα για τις ανάγκες μίας φωτογράφησης και αισθάνθηκε πολύ διαφορετικά, με τους συνεργάτες της να της εξηγούν πως είναι φυσιολογικό.
Η Κατερίνα Καινούργιου είπε χαρακτηριστικά: «Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ αδύνατη που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά. Το παθαίνετε όλες μετά την εγκμοσύνη; Δεν μου κάνουν τα ρούχα».
Η παρουσιάστρια επισήμανε πως είναι πιθανό να συμβαίνει σε όλες τις γυναίκες μετά τον τοκετό, παρόλα αυτά παρατηρώντας την Άννα Πρέλεβιτς στο Instagram, αναρωτήθηκε πως γίνεται να έχει τέτοιο κορμί μετά από δίδυμα: «Τέλος πάντων, και λέω, έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό; Δεν ξέρω, πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Άννα Πρέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories που πήγε για γυμναστική και έχει γεννήσει δίδυμα και είναι τόσο θεά και κορμάρα...», σημείωσε.
Δείτε το βίντεο
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