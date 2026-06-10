Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

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Τοτην Πέμπτη και τουποδέχεται έναν από τους πιο έμπειρους αναλυτές του ελληνικού ποδοσφαίρου, τονΜε το χαρακτηριστικό του ύφος, που συνδυάζει γνώση αλλά και χιούμορ, ο καταξιωμένος δημοσιογράφος βάζει από νωρίς το κοινό στο κλίμα της διοργάνωσης, ξεκινώντας από το παιχνίδι της πρεμιέρας ανάμεσα στοκαι την. Παράλληλα, εξηγεί γιατί βλέπει τηωςγια την κατάκτηση του τροπαίου, ενώ κάνει εκτιμήσεις για τον πρώτο σκόρερ και τοντου τουρνουά.Αναλύει τατης διοργάνωσης και παρουσιάζει τη δική του «ιδανική ενδεκάδα» όλων των Παγκοσμίων Κυπέλλων με τονστον πάγκο.Θυμάται τον αγώνα που έχει χαραχτεί ανεξίτηλα στη μνήμη του, ξεχωρίζει τονως τον πιο χαρισματικό προπονητή που έχει γνωρίσει και τονίζει ότι οήταν ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο άλλαξε γνώμη όταν τον γνώρισε εκτός γηπέδων.Αποκαλύπτει την ομάδα που θα ήθελε να διοικήσει δείχνοντας με χιούμορ τη διάθεσή του για... ανατροπές στο ελληνικό ποδοσφαιρικό σκηνικό. Τέλος, αποδέχεται το challenge τηςκαι δοκιμάζει τις γνώσεις του σε ένα παιχνίδι με αληθινές και…AI ποδοσφαιρικές ατάκες.Δείτε όλο το επεισόδιο:Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.