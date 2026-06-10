Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τον τέταρτο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
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Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Αθλητικές μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τον τέταρτο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Απόψε στις 21:00 το τέταρτο παιχνίδι ανάμεσα στους «αιωνίους» που μπορεί και να στέψει και τον πρωταθλητή

Αθλητικές μεταδόσεις: Που θα δείτε τον τέταρτο τελικό μεταξύ Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
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Έφτασε η στιγμή για το Game 4 των τελικών της Stoiximan GBL. Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στο T-Center (21:00, live protothema.gr, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ), με τη σειρά να είναι στο 2-1 υπέρ των Πειραιωτών.

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος υπέστη υποτροπή στην πελματιαία απονευρωσίτιδα και θα χάσει τα επόμενα ματς των τελικών. Αμφίβολη θεωρείται η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα στο Game 4 με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Τσέντι Όσμαν αναμένεται να αγωνιστεί με ένεση.

Η σειρά έχει μεγάλη ένταση με ανακοινώσεις και από τις δύο πλευρές. H KAE Ολυμπιακός είχε στείλει επιστολή με αποδέκτη την ΕΡΤ όσον αφορά τα γεγονότα γύρω από την κάλυψη του Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Με τη σειρά της η ΚΑΕ Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία προς τον ΕΣΑΚΕ με αφορμή τη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Η υπόθεση θα εκδικαστεί σήμερα (9/6) στις 18:00.
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