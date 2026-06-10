Χειροπέδες σε τρεις για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη, πατέρας και γιος στους συλληφθέντες

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν πρόεδρος της κοινότητας Απεσωκαρίου - Είχε τραυματιστεί βαρύτατα την 1η Μαρτίου, νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ και άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 του ίδιου μήνα