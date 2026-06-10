Χειροπέδες σε τρεις για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη, πατέρας και γιος στους συλληφθέντες
ΕΛΛΑΔΑ
Αλέξανδρος Δασκαλάκης Ηράκλειο Κρήτης Ηράκλειο Συλλήψεις Πατέρας Γιος

Χειροπέδες σε τρεις για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη, πατέρας και γιος στους συλληφθέντες

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης ήταν πρόεδρος της κοινότητας Απεσωκαρίου - Είχε τραυματιστεί βαρύτατα την 1η Μαρτίου, νοσηλεύθηκε στη ΜΕΘ και άφησε την τελευταία του πνοή στις 23 του ίδιου μήνα

Χειροπέδες σε τρεις για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη στην Κρήτη, πατέρας και γιος στους συλληφθέντες
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
66 ΣΧΟΛΙΑ
Σε τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του Αλέξανδρου Δασκαλάκη, του προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου στο Ηράκλειο της Κρήτης, τον περασμένο Μάρτιο προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι συλληφθέντες είναι ένας πατέρας με τον γιο του καθώς και ένας υπάλληλός του (βοσκός).

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν ότι οι συλληφθέντες είναι κάτοικοι της περιοχής που φέρονται να είχαν διαφορές προσωπικές με τον 49χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες η κατηγορία που θα απαγγελθεί σε βάρος των τριών συλληφθέντων είναι αυτή της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης, υπό την ιδιότητα του προέδρου της κοινότητας, είχε ασχοληθεί επανειλημμένα με θέματα που σχετίζονται με ζημιές σε αγροτικές καλλιέργειες.

Κάτοικοι της περιοχής υποστήριζαν ότι τα προβλήματα από ανεξέλεγκτη βόσκηση και καταπάτηση ιδιοκτησιών αποτελούν διαχρονικό ζήτημα στην περιοχή με τον Αλέξανδρο Δασκαλάκη να είχε συγκρουστεί επανειλημμένα με τέτοιες πρακτικές

Το πόρισμα του ιατροδικαστή που άλλαξε τα δεδομένα

Η επιχείρηση της αστυνομίας από το πρωί της Τετάρτης ξεκίνησε λίγα 24ωρα μετά την έκθεση του ιατροδικαστή που ανέτρεψε την αρχική εκδοχή του ατυχήματος και κάνει λόγο για «πιθανή ανθρωποκτονία» για όσα συνέβησαν την Κυριακή 1η Μαρτίου.

Τα ευρήματα έδειξαν ότι ο 49χρονος έφερε σοβαρά και συντριπτικά τραύματα στο κεφάλι (πολλαπλά κατάγματα στο πίσω μέρος του κρανίου), τα οποία δεν συνάδουν με απλή πτώση. Τον Δασκαλάκη είχε βρει αρχικά ζαλισμένο και αιμόφυρτο η σύζυγός του στο σπίτι τους

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Σημειώνεται ότι ο Αλέξανδρος Δασκαλάκης νοσηλεύτηκε για περίπου 21 ημέρες στη ΜΕΘ του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου και κατέληξε στις 23 Μαρτίου 2026.
Μαρίνος Αλειφέρης
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
66 ΣΧΟΛΙΑ

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