Ο Στάθης Καλύβας στον Δανίκα: «Ο Τσίπρας φοβάται την Καρυστιανού περισσότερο από το ΠΑΣΟΚ»

O καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στην Οξφόρδη μιλά για το νέο πολιτικό τοπίο στην Ελλάδα - Επισημαίνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας παραμένει ο ίδιος και έχει στόχο τη δεύτερη θέση, τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας, ενώ υποστηρίζει πως δεν βλέπει καλύτερη εναλλακτική από τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη