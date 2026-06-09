Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με μια αγωνιστική την έδρα του Παναθηναϊκού

Η τιμωρία αφορά τα όσα έγιναν στο Game 2 των τελικών και θα ισχύσει για την επόμενη σεζόν - Επίσης επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο





Όπως έγινε γνωστή η ΔΕΑΒ επέβαλλε στους πράσινους ποινή μίας αγωνιστικής χωρίς θεατές για τα όσα έγιναν στο Telekom Center στον 2ο τελικό, ενώ επιπροσθέτως ο



Αυτές οι ποινές έρχονται να προστεθούν σ' αυτές που είχε ανακοινώσει ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ.





«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:



Αφού έλαβε υπόψη της



β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις των δύο τεχνικών Παρατηρητών και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

Κλείσιμο

από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της



επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 21/2026 Πράξη της, σε βάρος του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, λόγω της προαναφερθείσης εξυβριστικής και απειλητικής συμπεριφοράς του, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).



Εφαρμογή της παρ.2Α του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.



Με αγώνα κεκλεισμένων των θυρών θα ξεκινήσει τη σεζόν 2026-2027 ο Παναθηναϊκός Όπως έγινε γνωστή η ΔΕΑΒ επέβαλλε στους πράσινους ποινή μίας αγωνιστικής χωρίς θεατές για τα όσα έγιναν στο Telekom Center στον 2ο τελικό, ενώ επιπροσθέτως ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τιμωρήθηκε με πρόστιμο 50.000 ευρώ.Αναλυτικά τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωση της η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας:«Από τη ΔΕΑΒ ανακοινώνονται τα εξής:Αφού έλαβε υπόψη τηςα) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,γ) τις Εκθέσεις των δύο τεχνικών Παρατηρητών και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL , περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα 33.4΄΄ πριν την λήξη της β’ περιόδυ, κατά τη διάρκεια time out, ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος καθόταν στα court side seats ως θεατής, εισήλθε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον των διαιτητών, χειρονομώντας διαρκώς, τους πλησίασε σε απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων και απευθυνόμενος προς αυτούς, τους εξύβρισε με ακατονόμαστες φράσεις, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα και την προσωρινή διακοπή του αγώνα για τέσσερα (4) λεπτά,επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 21/2026 Πράξη της, σε βάρος του Δημητρίου Γιαννακόπουλου, λόγω της προαναφερθείσης εξυβριστικής και απειλητικής συμπεριφοράς του, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).Εφαρμογή της παρ.2Α του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.

2. Αφού έλαβε υπόψη της



α) την Αναφορά Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής,

β) το βιντεοληπτικό υλικό του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της αθλητικής εγκατάστασης,

γ) τις Εκθέσεις των δύο τεχνικών Παρατηρητών και το Φύλλο Αγώνα της διοργανώτριας αρχής,

δ) την Έκθεση Παρατηρητή της ΔΕΑΒ,



από τα οποία προκύπτει ότι, κατά την διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026 στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα 33.4΄΄ πριν την λήξη της β’ περιόδου, κατά τη διάρκεια time out, ο ιδιοκτήτης και μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτριος Γιαννακόπουλος, ο οποίος καθόταν στα court side seats ως θεατής, εισήλθε παρανόμως στον αγωνιστικό χώρο και αφού κινήθηκε απειλητικά εναντίον των διαιτητών, χειρονομώντας διαρκώς, τους πλησίασε σε απόσταση περίπου δύο (2) μέτρων και απευθυνόμενος προς αυτούς τους εξύβρισε, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την προσωρινή διακοπή του αγώνα για τέσσερα (4) λεπτά,



επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 23/2006 Πράξη της, σε βάρος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και λόγω της προσωρινής διακοπής του αγώνα εκ του συγκεκριμένου πραγματικού περιστατικού, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη εγχώρια διοργάνωση αυτή συμμετέχει.



Εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.



3. Καλεί σε ακρόαση, στις 15/06/2026, την ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και το οποίο αφορά ειδικότερα καύση αντικειμένου από φίλαθλο αυτής, αρχικά στην εξέδρα και στην συνέχεια πλησίον του αγωνιστικού χώρου (court side seats), με σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς, η οποία εν τέλει απεφεύχθη χάρις στην έγκαιρη παρέμβαση των υπαλλήλων του γηπέδου.



Εφαρμογή άρθρου 1 του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 104 του ν.5224/2025.



4. Αφού έλαβε υπόψη της, το βιντεοληπτικό υλικό που έχει αναρτηθεί και αναπαραχθεί ευρέως σε ενημερωτικές ιστοσελίδες του διαδικτύου, από το οποίο προκύπτει ότι αμέσως μετά λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΚΤΟΡ – ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, στις 05/06/2026, στο TELECOM CENTER ATHENS στο ΟΑΚΑ, για τα Play Offs – F2 του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL, περιόδου 2025/2026 και πιο συγκεκριμένα κατά την αποχώρηση των αποστολών των δύο ομάδων, στο διάδρομο των αποδυτηρίων ο προπονητής της φιλοξενούμενης ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Γεώργιος Μπαρτζώκας, εξύβρισε με ακατονόμαστες φράσεις, τόσο τους φιλάθλους της γηπεδούχου ΚΑΕ, όσο και τον παριστάμενο στο σημείο εκείνο, φερόμενο παράγοντα-διοικητικό στέλεχος της γηπεδούχου ομάδας, Σάββα Αρώνη,



επέβαλε, με την υπ’ αριθμό. 22/2026 Πράξη της, σε βάρος του Γεωργίου Μπαρτζώκα, διοικητικό πρόστιμο ύψους πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000€).



Εφαρμογή της παρ.2Α του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.



Επισημαίνεται περαιτέρω ότι, με βάση τις ανωτέρω διατάξεις του πρόσφατου νόμου 5224/2025, εγκαθιδρύεται αυξημένη ευθύνη για ιδιοκτήτες, μέλη οργάνων διοίκησης, προπονητές και αθλητές σε περιπτώσεις εξυβριστικής, απειλητικής και εν γένει προσβλητικής της τιμής και υπόληψης συμπεριφοράς τους εντός αθλητικής εγκατάστασης κατά τη διεξαγωγή αθλητικών συναντήσεων.



Τέλος, διευκρινίζεται ότι η ΔΕΑΒ στερείται εκ του νόμου αρμοδιότητας σε περιπτώσεις ύβρεων εκ μέρους φιλάθλων κατά τη διάρκεια αθλητικών συναντήσεων. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα ανήκει και ασκείται αποκλειστικά από τα οικεία δικαιοδοτικά όργανα των κατά περίπτωση διοργανωτριών αρχών.