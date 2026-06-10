Το πλυμένο εσώρουχο με τα ξεθωριασμένα σημάδια, η οσμή οινοπνεύματος και οι αντιφάσεις: Τα στοιχεία που δείχνουν τον Ιταλό για το διπλό φονικό στο Αίγιο
Το πλυμένο εσώρουχο με τα ξεθωριασμένα σημάδια, η οσμή οινοπνεύματος και οι αντιφάσεις: Τα στοιχεία που δείχνουν τον Ιταλό για το διπλό φονικό στο Αίγιο
Παρά το γεγονός ότι ο 65χρονος δεν έχει ομολογήσει το έγκλημα αναμένεται να κατηγορηθεί για ανθρωποκτονία - Στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρισκόταν κάποιος άγνωστος
Πεπεισμένοι για την εμπλοκή του 65χρονου Ιταλού στις άγριες δολοφονίες της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου γιου της Ολύμπιου στον Λόγγο Αιγίου εμφανίζονται οι ερευνητές της ΕΛΑΣ που χειρίζονται την υπόθεση.
Ο άνδρας συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή του, ωστόσο μια σειρά στοιχείων που έχουν συλλεχθεί δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και για αυτό μετά από επικοινωνία των αστυνομικών με τον εισαγγελέα αναμένεται να του ασκηθεί δίωξη και για ανθρωποκτονία.
Συγκεκριμένα, από την έρευνα διαπιστώθηκε πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρισκόταν κανείς τρίτος.
Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του υπόπτου, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.
Αρχικά θεώρησαν πως ο άντρας ίσως έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.
Επιπλέον είναι και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέταση. Όπως ανέφεραν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, στην αρχή ο 65χρονος είπε ότι στις 11.30 το πρωί είχαν κλείσει ραντεβού σε γιατρό. Στη συνέχεια είπε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και ότι σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα. Ούτε φωνές, ούτε πυροβολισμό.
Τέλος είναι και οι αμυχές που εντόπισαν οι αστυνομικοί στα χέρια του υπόπτου αλλά και το -αταυτοποίητο μέχρι στιγμής- βιολογικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Όλα δείχνουν πως προηγήθηκε καυγάς που κατέληξε σε δολοφονία.
Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Όπως διαπιστώθηκε έφερε τραύματα από αεροβόλο όπλο (φλόμπερ) στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα.
Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, εκτός από χτυπήματα από τις μαχαιριές, φέρει και αμυντικά τραύματα. Εύρημα το οποίο δείχνει πως η γυναίκα πάλεψε με τον δολοφόνο της πριν τελικά πέσει νεκρή.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης του εγκλήματος αρχικά πυροβόλησε με το αεροβόλο στο κεφάλι τον 26χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Προφανώς η μητέρα του άκουσε τη φασαρία, πήγε να δει τι συμβαίνει και τότε δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.
Ο άνδρας συνεχίζει να αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή του, ωστόσο μια σειρά στοιχείων που έχουν συλλεχθεί δείχνουν προς την αντίθετη κατεύθυνση και για αυτό μετά από επικοινωνία των αστυνομικών με τον εισαγγελέα αναμένεται να του ασκηθεί δίωξη και για ανθρωποκτονία.
Συγκεκριμένα, από την έρευνα διαπιστώθηκε πως στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης, που σημαίνει πως όταν έγινε το έγκλημα στον χώρο δεν βρισκόταν κανείς τρίτος.
Τα στοιχεία που δείχνουν τον Ιταλό για το διπλό φονικό στο Αίγιο
Επίσης, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή απλωμένο ένα φρεσκοπλυμένο εσώρουχο το οποίο φέρεται να έχει ισχνά ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Ακόμη ένα στοιχείο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι, κατά την εξέταση του υπόπτου, οι αστυνομικοί παρατήρησαν μια έντονη οσμή οινοπνεύματος.
Αρχικά θεώρησαν πως ο άντρας ίσως έχει καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο ο άνδρας να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.
Επιπλέον είναι και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέταση. Όπως ανέφεραν στο protothema.gr καλά ενημερωμένες πηγές, στην αρχή ο 65χρονος είπε ότι στις 11.30 το πρωί είχαν κλείσει ραντεβού σε γιατρό. Στη συνέχεια είπε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και ότι σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα. Ούτε φωνές, ούτε πυροβολισμό.
Τέλος είναι και οι αμυχές που εντόπισαν οι αστυνομικοί στα χέρια του υπόπτου αλλά και το -αταυτοποίητο μέχρι στιγμής- βιολογικό υλικό που βρέθηκε στα νύχια της 54χρονης. Όλα δείχνουν πως προηγήθηκε καυγάς που κατέληξε σε δολοφονία.
Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Όπως διαπιστώθηκε έφερε τραύματα από αεροβόλο όπλο (φλόμπερ) στο κεφάλι και πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα.
Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου και, όπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής που βρέθηκε στο σημείο, εκτός από χτυπήματα από τις μαχαιριές, φέρει και αμυντικά τραύματα. Εύρημα το οποίο δείχνει πως η γυναίκα πάλεψε με τον δολοφόνο της πριν τελικά πέσει νεκρή.
Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης του εγκλήματος αρχικά πυροβόλησε με το αεροβόλο στο κεφάλι τον 26χρονο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου. Προφανώς η μητέρα του άκουσε τη φασαρία, πήγε να δει τι συμβαίνει και τότε δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση.
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