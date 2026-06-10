Απαλλάχθηκε ο Αταμάν για το σακάκι που έβγαλε στο ΣΕΦ, χρηματικό πρόστιμο στον Ολυμπιακό για τα υβριστικά συνθήματα
SPORTS
Εργκίν Αταμάν Ολυμπιακός αθλητικός δικαστής

Απαλλάχθηκε ο Αταμάν για το σακάκι που έβγαλε στο ΣΕΦ, χρηματικό πρόστιμο στον Ολυμπιακό για τα υβριστικά συνθήματα

Αναλυτικά οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή

Απαλλάχθηκε ο Αταμάν για το σακάκι που έβγαλε στο ΣΕΦ, χρηματικό πρόστιμο στον Ολυμπιακό για τα υβριστικά συνθήματα
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Γνωστές έγιναν οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή για τον Εργκίν Αταμάν που είχε κληθεί σε απολογία επειδή έβγαλε το σακάκι του κατά τη διάρκεια του 3ου τελικού στο ΣΕΦ αλλά και για τον Ολυμπιακό και τα υβριστικά συνθήματα των οπαδών του στο ίδιο παιχνίδι.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού απαλλάχθηκε των κατηγοριών, ενώ στον Ολυμπιακό επιβλήθηκε πρόστιμο 2.800 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε τον Ολυμπιακό στο T-Center (21:00, EΡΤ 2 ΣΠΟΡ), με τη σειρά να είναι στο 2-1 υπέρ των Πειραιωτών, οι οποίοι επικράτησαν με 102-92 στον τρίτο τελικό.

Αναλυτικά οι αποφάσεις του αθλητικού δικαστή


121/10.06.2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Επιβάλλεται στην ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) χρηματικό πρόστιμο δύο χιλιάδων οκτακοσίων (2.800,00) ευρώ για την πειθαρχική παράβαση της εκφοράς υβριστικών συνθημάτων που δεν είχαν αποδέκτες φυσικά πρόσωπα και που δε συνιστούν προσβολή εθνικών συμβόλων, που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του αγώνα με τηΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) που διεξήχθη στις 08.06.2026.

120/10.06.2026 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

1. Απαλλάσσεται ο Εργκίν Αταμάν, προπονητής της ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR), στον αγώνα που διεξήχθη στις 08.06.2026 με την ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΕ) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

2. Απαλλάσσεται η ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (δ.τ. ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ AKTOR) για το παράπτωμα της μη ευπρεπούς ενδυμασίας κατά την άσκηση των καθηκόντων του προπονητή της στον ίδιο ως άνω αγώνα.

Πηγή: gazzetta.gr
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