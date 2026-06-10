Πολάκης: Επειδή παραιτήθηκε ο Τσίπρας, πρέπει το σύμπαν να κατεβάσει τα παντελόνια του;

«Αν ο Φάμελλος δεν φέρει συμφωνία με ΕΛΑΣ σε 10 ημέρες θα έχουμε άλλες εξελίξεις, εγώ θεωρώ ότι έχει υπάρξει συμφωνία που δημοσίως δεν την παραδέχεται κανείς, δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η μπάσταρδη κατάσταση»