Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε... καρατέκα: Τα «χτυπήματα» με τον Ρίτσαρντ Σιάο και τα αδέλφια του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε... καρατέκα: Τα «χτυπήματα» με τον Ρίτσαρντ Σιάο και τα αδέλφια του, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Σημαντική λεπτομέρεια: Οι κλωτσιές του Αντετοκούνμπο έγιναν υπό το βλέμμα αγάλματος του Μπρους Λι
Τη δόξα του Βίκτορ Γουεμπανιάμα, ο οποίος βρέθηκε για κάποιο διάστημα σε μοναστήρι Σαολίν για να μυηθεί στη φιλοσοφία τους, φαίνεται ότι ζήλεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με αφορμή την επίσκεψή του στο Χονγκ Κονγκ.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στο... κουνγκ φου με στόχους τόσο τον φίλο του και ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, όσο και τα αδέλφια του.
«Kung Fu bro» έγραψε χαρακτηριστικά ο Giannis στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram στο οποίο ο Σιάο τον βοηθάει να επιχειρήσει μια γυριστή κλωτσιά.
Σημαντική λεπτομέρεια: Η κλωτσιά του Αντετοκούνμπο έγινε υπό το βλέμμα αγάλματος του Μπρους Λι,
«Άδειασε το μυαλό σου, να είσαι χωρίς μορφή» συμπλήρωσε στις φωτογραφίες που ανέβασε λίγες ώρες αργότερα με τα αδέλφια του στο πνεύμα του... καρατέκα.
Ο Έλληνας σούπερ σταρ του ΝΒΑ αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του και στο... κουνγκ φου με στόχους τόσο τον φίλο του και ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Άρης, Ρίτσαρντ Σιάο, όσο και τα αδέλφια του.
«Kung Fu bro» έγραψε χαρακτηριστικά ο Giannis στο βίντεο που ανήρτησε στο Instagram στο οποίο ο Σιάο τον βοηθάει να επιχειρήσει μια γυριστή κλωτσιά.
Σημαντική λεπτομέρεια: Η κλωτσιά του Αντετοκούνμπο έγινε υπό το βλέμμα αγάλματος του Μπρους Λι,
«Άδειασε το μυαλό σου, να είσαι χωρίς μορφή» συμπλήρωσε στις φωτογραφίες που ανέβασε λίγες ώρες αργότερα με τα αδέλφια του στο πνεύμα του... καρατέκα.
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