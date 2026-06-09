Ο Ναν ετοιμάζεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατ. δολαρίων με την Εθνική Κατάρ για να παίξει Μουντομπάσκετ

Το Εμιράτο θα φιλοξενήσει το 2027 το Παγκόσμιο πρωτάθλημα και κατάφεραν να πείσουν τον άσο του Παναθηναϊκού να είναι ο δικός τους νατουραλιζέ στη διοργάνωση - Απέρριψε την πρόταση της Τουρκίας παρά τις πιέσεις Αταμάν