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Ο Ναν ετοιμάζεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατ. δολαρίων με την Εθνική Κατάρ για να παίξει Μουντομπάσκετ
Ο Ναν ετοιμάζεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο έναντι 10 εκατ. δολαρίων με την Εθνική Κατάρ για να παίξει Μουντομπάσκετ
Το Εμιράτο θα φιλοξενήσει το 2027 το Παγκόσμιο πρωτάθλημα και κατάφεραν να πείσουν τον άσο του Παναθηναϊκού να είναι ο δικός τους νατουραλιζέ στη διοργάνωση - Απέρριψε την πρόταση της Τουρκίας παρά τις πιέσεις Αταμάν
Εδώ και πολλούς μήνες οι φήμες ήθελαν τον Εργκίν Αταμάν και την ομοσπονδία της Τουρκίας να προσφέρει πολλά χρήματα στον Κέντρικ Ναν προκειμένου να πάρει το τουρκικό διαβατήριο και να ενισχύσει την Εθνική ομάδα...
Αν και πολλές φορές υπήρχε η σχετική διάψευση, το ζήτημα παρέμενε ανοικτό, για να κλείσει οριστικά τις τελευταίες ώρες οπότε και ο Αμερικάνος αποφάσισε να αποδεχθεί την εξωπραγματική πρόταση του Κατάρ.
Σύμφωνα με το Sport24.gr, οι Καταριανοί, διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ το 2027, προσέφεραν πενταετές συμβόλαιο στον Ναν έναντι ποσού που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια δολάρια και ο περσινός MVP της Euroleague θα πάρει την υπηκοότητα και θα αγωνιστεί στο Μουντομπάσκετ στα τέλη του επόμενου Αυγούστου.
Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου. Στη φετινή EuroLeague ο Ναν είχε 18.3 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 29:43 σε 37 αγώνες.
Αν και πολλές φορές υπήρχε η σχετική διάψευση, το ζήτημα παρέμενε ανοικτό, για να κλείσει οριστικά τις τελευταίες ώρες οπότε και ο Αμερικάνος αποφάσισε να αποδεχθεί την εξωπραγματική πρόταση του Κατάρ.
Σύμφωνα με το Sport24.gr, οι Καταριανοί, διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ το 2027, προσέφεραν πενταετές συμβόλαιο στον Ναν έναντι ποσού που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια δολάρια και ο περσινός MVP της Euroleague θα πάρει την υπηκοότητα και θα αγωνιστεί στο Μουντομπάσκετ στα τέλη του επόμενου Αυγούστου.
Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου. Στη φετινή EuroLeague ο Ναν είχε 18.3 πόντους, 2.7 ριμπάουντ, 3.5 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 29:43 σε 37 αγώνες.
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