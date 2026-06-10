Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Στους δρόμους οι κάτοικοι του Ηρακλείου: Αντιδρούν στη δημιουργία δομής μεταναστών στο παλιό ΚΤΕΟ, δείτε εικόνες
Στους δρόμους οι κάτοικοι του Ηρακλείου: Αντιδρούν στη δημιουργία δομής μεταναστών στο παλιό ΚΤΕΟ, δείτε εικόνες
Εκπρόσωποι των συγκεντρωμένων συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκο Συριγωνάκη
Στα γραφεία της Περιφέρειας Κρήτης βρέθηκαν λίγο μετά τις 11 το πρωί της Τετάρτης κάτοικοι, εκπρόσωποι συλλόγων και τοπικών φορέων από τον Καρτερό, τη Χερσόνησο και άλλες περιοχές του Ηρακλείου, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο δημιουργίας κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών στον χώρο του παλιού ΚΤΕΟ επί του ΒΟΑΚ.
Σύμφωνα με το cretalive.gr οι εκπρόσωποι των συγκεντρωμένων συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκο Συριγωνάκη, ο οποίος τους παρέπεμψε στο ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με το οποίο είχε απορριφθεί η συγκεκριμένη χωροθέτηση.
Ο κ. Συριγωνάκης ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή, επισημαίνοντας ότι ο χώρος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών.
Παράλληλα, υπογράμμισε πως βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη μεγαλύτερη και πιο πολυσύχναστη παραλία της βόρειας πλευράς του νομού Ηρακλείου, ενώ δεν διαθέτει την απαραίτητη κυκλοφοριακή σύνδεση και τις κατάλληλες υποδομές.
Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ούτε η έκταση του παλιού ΚΤΕΟ, ούτε η περιοχή των Μαλάδων μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη λύση για τη δημιουργία δομής, αν και για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση. Παρέπεμψε, μάλιστα, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή, όπου το θέμα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου.
Αναφερόμενος στα σενάρια περί πιθανής επίταξης χώρων, ο Αντιπεριφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι «σε μια δημοκρατική κοινωνία η επίταξη δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση, ιδιαίτερα όταν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι κοινές και τεκμηριωμένες».
Παράλληλα, απηύθυναν κάλεσμα προς τον Δήμο Ηρακλείου να λάβει σαφή και ξεκάθαρη θέση επί του ζητήματος.
Σύμφωνα με το cretalive.gr οι εκπρόσωποι των συγκεντρωμένων συναντήθηκαν με τον Αντιπεριφερειάρχη Ηρακλείου, Νίκο Συριγωνάκη, ο οποίος τους παρέπεμψε στο ομόφωνο ψήφισμα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, με το οποίο είχε απορριφθεί η συγκεκριμένη χωροθέτηση.
Ο κ. Συριγωνάκης ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η περιοχή δεν μπορεί να φιλοξενήσει μια τέτοια δομή, επισημαίνοντας ότι ο χώρος εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών.
Παράλληλα, υπογράμμισε πως βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη μεγαλύτερη και πιο πολυσύχναστη παραλία της βόρειας πλευράς του νομού Ηρακλείου, ενώ δεν διαθέτει την απαραίτητη κυκλοφοριακή σύνδεση και τις κατάλληλες υποδομές.
Σε δηλώσεις του τόνισε ότι ούτε η έκταση του παλιού ΚΤΕΟ, ούτε η περιοχή των Μαλάδων μπορούν να αποτελέσουν βιώσιμη λύση για τη δημιουργία δομής, αν και για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση. Παρέπεμψε, μάλιστα, στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου που έχει προγραμματιστεί για την προσεχή Παρασκευή, όπου το θέμα αναμένεται να συζητηθεί εκ νέου.
Αναφερόμενος στα σενάρια περί πιθανής επίταξης χώρων, ο Αντιπεριφερειάρχης ξεκαθάρισε ότι «σε μια δημοκρατική κοινωνία η επίταξη δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση, ιδιαίτερα όταν οι θέσεις όλων των εμπλεκόμενων φορέων είναι κοινές και τεκμηριωμένες».
Συγκέντρωση διαμαρτυρίαςΝωρίτερα, δεκάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν στον χώρο του πρώην ΚΤΕΟ, εκφράζοντας την έντονη αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο σχέδιο για δημιουργία δομής στο σημείο.
Παράλληλα, απηύθυναν κάλεσμα προς τον Δήμο Ηρακλείου να λάβει σαφή και ξεκάθαρη θέση επί του ζητήματος.
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