Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Queen’s
Πρόωρος αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Queen’s
Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-0 σετ από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία και ολοκλήρωσε νωρίς την πορεία της στο WTA 500 του Λονδίνου
Δεν συνδυάστηκε με νίκη η σημαντική άνοδός της στην παγκόσμια κατάταξη για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς η Ελληνίδα τενίστρια αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του τουρνουά Queen’s στο Λονδίνο. Η 30χρονη πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από τη Γερμανίδα Τατιάνα Μαρία και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση κατηγορίας WTA 500.
Η Σάκκαρη, η οποία ανέβηκε πρόσφατα στο Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης από το Νο49, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της άνοδο στο χορτάρι του Queen’s.
Απέναντί της βρήκε μια ιδιαίτερα αποτελεσματική Τατιάνα Μαρία, η οποία επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε στη νίκη σε δύο σετ, με το ίδιο σκορ (6-3, 6-3), έπειτα από αγώνα διάρκειας μίας ώρας και 26 λεπτών.
Η 38χρονη Γερμανίδα, Νο52 στην παγκόσμια κατάταξη και κάτοχος του τίτλου στη διοργάνωση, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει την ανατροπή σε κανένα από τα δύο σετ.
Για τη Σάκκαρη, ο αποκλεισμός σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας της στο βρετανικό τουρνουά από τον πρώτο κιόλας αγώνα, παρά τη βελτιωμένη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.
Η Σάκκαρη, η οποία ανέβηκε πρόσφατα στο Νο37 της παγκόσμιας κατάταξης από το Νο49, δεν κατάφερε να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της άνοδο στο χορτάρι του Queen’s.
Απέναντί της βρήκε μια ιδιαίτερα αποτελεσματική Τατιάνα Μαρία, η οποία επέβαλε τον ρυθμό της και έφτασε στη νίκη σε δύο σετ, με το ίδιο σκορ (6-3, 6-3), έπειτα από αγώνα διάρκειας μίας ώρας και 26 λεπτών.
Η 38χρονη Γερμανίδα, Νο52 στην παγκόσμια κατάταξη και κάτοχος του τίτλου στη διοργάνωση, εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Ελληνίδας πρωταθλήτριας και δεν της επέτρεψε να διεκδικήσει την ανατροπή σε κανένα από τα δύο σετ.
Στον δεύτερο γύρο με ΡιμπάκιναΜε τη νίκη της, η Τατιάνα Μαρία εξασφάλισε την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά, όπου θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Έλενα Ριμπάκινα από το Καζακστάν, η οποία βρίσκεται στο Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης.
Για τη Σάκκαρη, ο αποκλεισμός σηματοδοτεί το τέλος της παρουσίας της στο βρετανικό τουρνουά από τον πρώτο κιόλας αγώνα, παρά τη βελτιωμένη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.
The Defending Champion is BACK! 👏👏👏@Maria_Tatjana starts off her 2026 Queen’s campaign with a win in straight sets.#HSBCChampionships pic.twitter.com/OFZW1iVaMj— wta (@WTA) June 9, 2026
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