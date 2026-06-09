Η Ατλέτικο τρόλαρε με μυθικό τρόπο τη Ρεάλ για Άλβαρεζ: Μας κάνατε να γελάμε περισσότερο από τη Μπαρτσελόνα
Η Ατλέτικο τρόλαρε με μυθικό τρόπο τη Ρεάλ για Άλβαρεζ: Μας κάνατε να γελάμε περισσότερο από τη Μπαρτσελόνα
Λίγη ώρα μετά την αποκάλυψη της Ρεάλ για αρνητική απάντηση της Ατλέτικο στην πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ που κατέθεσε για τον Χουλιάν Άλβαρεζ, οι ροχιμπλάνκος πέρασαν στην... αντεπίθεση
Άμεση ήταν η αντίδρση της Ατλέτικο Μαδρίτης στην επίσημη ανακοίνωση της Ρεάλ η οποία δημοσιοποίησε την πρόταση που κατέθεσε για την απόκτηση του Χουλιάν Άλβαρεζ εισπράττοντας αρνητική απάντηση από τη συμπολίτισσα.
Οι ροχιμπλάνκλος απάντησαν μέσω των λογαριασμών τους στα social media και η αλήθεια είναι ότι το έκαναν με επικό τρόπο.
Στα τρία ποσταρίσματα τους ξεκίνησαν με emoji που σκάνε στα γέλια και προφανέστατα έδειξαν τα αισθήματα τους για την ανακοίνωση των μερένγκες η οποία ανέφερε:
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατέθεσε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα δικαιώματα του Χουλιάν Άλβαρες. Αφού τη μελέτησε και την αξιολόγησε, η Ατλέτικο Μαδρίτης ευχαρίστησε για την προσφορά, η οποία έγινε στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο συλλόγων, και την απέρριψε, παραπέμποντας στη ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή».
Στο δεύτερο, που δημοσιεύτηκε λίγα λεπτά αργότερα, ήταν ακόμα πιο κατηγορηματικό, βάζοντας στο παιχνίδι και την Μπαρτσελόνα που είχε κάνει πολύ πιο νωρίς την κίνηση της για τον Αργεντινό επιθετικό:
«Επίσημη ανακοίνωση με τις διευκρινίσεις μας σχετικά με την επίσημη ανακοίνωση των γειτόνων μας της Ρεάλ Μαδρίτης:
1.Κόψατε το κομμάτι από το βίντεο του Πάπα εκεί που έλεγε ότι είναι και αυτός οπαδός της Ατλέτικο.
2.Μάλλον μπερδέψατε την ευγένεια με την ευγνωμοσύνη, αλλά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία: δεν σας ευχαριστούμε για τίποτα.
3.Ούτε μελετάμε ούτε εξετάζουμε καμία πρόταση για τον Χουλιάν.
Οι ροχιμπλάνκλος απάντησαν μέσω των λογαριασμών τους στα social media και η αλήθεια είναι ότι το έκαναν με επικό τρόπο.
Στα τρία ποσταρίσματα τους ξεκίνησαν με emoji που σκάνε στα γέλια και προφανέστατα έδειξαν τα αισθήματα τους για την ανακοίνωση των μερένγκες η οποία ανέφερε:
😂😂😂😂😂 https://t.co/AI6mbMujPj— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατέθεσε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα δικαιώματα του Χουλιάν Άλβαρες. Αφού τη μελέτησε και την αξιολόγησε, η Ατλέτικο Μαδρίτης ευχαρίστησε για την προσφορά, η οποία έγινε στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο συλλόγων, και την απέρριψε, παραπέμποντας στη ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή».
Στο δεύτερο, που δημοσιεύτηκε λίγα λεπτά αργότερα, ήταν ακόμα πιο κατηγορηματικό, βάζοντας στο παιχνίδι και την Μπαρτσελόνα που είχε κάνει πολύ πιο νωρίς την κίνηση της για τον Αργεντινό επιθετικό:
Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos @realmadrid:— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.
2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos…
1.Κόψατε το κομμάτι από το βίντεο του Πάπα εκεί που έλεγε ότι είναι και αυτός οπαδός της Ατλέτικο.
2.Μάλλον μπερδέψατε την ευγένεια με την ευγνωμοσύνη, αλλά για να μην υπάρχει καμία αμφιβολία: δεν σας ευχαριστούμε για τίποτα.
3.Ούτε μελετάμε ούτε εξετάζουμε καμία πρόταση για τον Χουλιάν.
4.Πώς να μην τα πηγαίνουμε καλά μεταξύ μας, αφού μας κάνετε να γελάμε ακόμα περισσότερο από ό,τι η Μπαρτσελόνα».
Το τρίτο και τελευταίο ποστάρισμα είχε και μια ξεκάθαρη αιχμή για τις μεταγραφές παικτών από τα αναπτυξιακά τμήματα το οποίο ανέφερε:
Υ.Γ. Αξιοποιώντας την καλή σχέση με τον νέο σας πρόεδρο, για να δούμε αν θα σταματήσετε να «κλέβετε» παίκτες από την Ακαδημία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ!
Το σύμφωνο μη επίθεσης και ο Αγκουέρο
Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που συνέβη το ίδιο πράγμα, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε στο στόχαστρο το μεγάλο αστέρι της γειτόνισσας, που ήταν επίσης Αργεντινός, ονόματι Κουν Αγκουέρο. Χωρίς δημόσια πρόταση τότε, αλλά με την παραδοχή του ίδιου του παίκτη ότι ήθελε να βγάλει τις κόκκινες ρίγες από τη φανέλα του για να αφήσει μόνο τις λευκές, την ομάδα δηλαδή στην οποία ήθελε να παίξει. Το σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ των συλλόγων, το οποίο υπογράφηκε το 2011 και εμπόδιζε τη μετακίνηση παικτών από τον έναν στον άλλον, το απέτρεψε.
Ένα σύμφωνο, παρεμπιπτόντως, που έσπασε πριν από πέντε χρόνια, το 2021, και έκτοτε έχει οδηγήσει αρκετούς παίκτες των ακαδημιών να κάνουν το ταξίδι από τον έναν σύλλογο στον άλλον –κυρίως από το Μετροπολιτάνο στο Μπερναμπέου.
Το τρίτο και τελευταίο ποστάρισμα είχε και μια ξεκάθαρη αιχμή για τις μεταγραφές παικτών από τα αναπτυξιακά τμήματα το οποίο ανέφερε:
P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, @realmadrid!— Atlético de Madrid (@Atleti) June 9, 2026
Υ.Γ. Αξιοποιώντας την καλή σχέση με τον νέο σας πρόεδρο, για να δούμε αν θα σταματήσετε να «κλέβετε» παίκτες από την Ακαδημία μας. Σας ευχαριστούμε πολύ!
Το σύμφωνο μη επίθεσης και ο Αγκουέρο
Έχουν περάσει 16 χρόνια από τότε που συνέβη το ίδιο πράγμα, όταν η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε στο στόχαστρο το μεγάλο αστέρι της γειτόνισσας, που ήταν επίσης Αργεντινός, ονόματι Κουν Αγκουέρο. Χωρίς δημόσια πρόταση τότε, αλλά με την παραδοχή του ίδιου του παίκτη ότι ήθελε να βγάλει τις κόκκινες ρίγες από τη φανέλα του για να αφήσει μόνο τις λευκές, την ομάδα δηλαδή στην οποία ήθελε να παίξει. Το σύμφωνο μη επίθεσης μεταξύ των συλλόγων, το οποίο υπογράφηκε το 2011 και εμπόδιζε τη μετακίνηση παικτών από τον έναν στον άλλον, το απέτρεψε.
Ένα σύμφωνο, παρεμπιπτόντως, που έσπασε πριν από πέντε χρόνια, το 2021, και έκτοτε έχει οδηγήσει αρκετούς παίκτες των ακαδημιών να κάνουν το ταξίδι από τον έναν σύλλογο στον άλλον –κυρίως από το Μετροπολιτάνο στο Μπερναμπέου.
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