Αιματηρές διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί από συγκρούσεις για διαφθορά και απαγόρευση social media
Νεπάλ

Αιματηρές διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί από συγκρούσεις για διαφθορά και απαγόρευση social media

Νεολαίοι της «Generation Z» βγήκαν μαζικά στους δρόμους του Κατμαντού ενάντια στη διαφθορά και την απαγόρευση 26 κοινωνικών δικτύων - Δείτε βίντεο

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Νεπάλ, ύστερα από βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις δυνάμεις ασφαλείας, σε ένα κύμα κινητοποιήσεων με αιτήματα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την άρση της κυβερνητικής απαγόρευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Χιλιάδες πολίτες, κυρίως νεολαίοι που αυτοπροσδιορίζονται ως «Generation Z», συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στο Κατμαντού, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση πλατφορμών όπως Facebook, Instagram, X (Twitter) και YouTube, αλλά και για τη γενικευμένη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Με πανό που έγραφαν «Enough is enough» και «End to corruption», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την «αυταρχική στάση» της εξουσίας και τόνισαν ότι η ρίζα του προβλήματος είναι η εκτεταμένη διαφθορά.



«Η απαγόρευση στα social media ήταν απλώς η αφορμή. Στην πραγματικότητα όλοι διαμαρτυρόμαστε για τη διαφθορά. Θέλουμε τη χώρα μας πίσω», δήλωσε στο BBC η Σαμπάνα Μπουντατόκι. Άλλος διαδηλωτής σημείωσε πως η κυβέρνηση θέλει να «σιωπήσει» τις φωνές τους, αλλά εκείνοι θα συνεχίσουν «μέχρι να υπάρξει αλλαγή».

Η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροφόρες, γκλοπ, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, όταν το πλήθος επιχείρησε να μπει σε απαγορευμένη ζώνη γύρω από το κοινοβούλιο. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κοιλάδας του Κατμαντού, Σέκαρ Κανάλ, δήλωσε ότι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, δύο ακόμη νεκροί καταγράφηκαν στην πόλη Ιταχάρι, στα ανατολικά, όταν οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί.

Οι συγκρούσεις έφτασαν μέχρι και σε νοσοκομεία, με γιατρούς να καταγγέλλουν ότι τα δακρυγόνα έφτασαν μέσα στους θαλάμους, δυσκολεύοντας την περίθαλψη των τραυματιών. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κατάσταση στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά η γιατρός Ραντζάνα Νεπάλ στο AFP.

Μετά τα αιματηρά γεγονότα, τη Δευτέρα το βράδυ παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λέκχακ, «για λόγους ηθικής ευθύνης», όπως μετέδωσε η εφημερίδα Kathmandu Post. Ο στρατός ανέπτυξε μονάδες στους δρόμους για την τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε «απαγόρευση» αλλά σε «ρύθμιση» των social media, απαιτώντας από τις πλατφόρμες να εγγραφούν στο υπουργείο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας.

LIVE | Nepal On Fire | 9 Killed | Violence Erupts At Massive Gen Z Protests Against Social Media Ban


Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κάλεσε σε «άμεση και διαφανή έρευνα» για τους θανάτους και ζήτησε από την κυβέρνηση του Νεπάλ να επανεξετάσει τα μέτρα της. Η εκπρόσωπος Ραβίνα Σαμντασάνι τόνισε πως υπάρχουν «σοβαρές καταγγελίες για δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας».



Από την περασμένη εβδομάδα, 26 κοινωνικά δίκτυα μπλοκαρίστηκαν επειδή δεν είχαν εγγραφεί στις αρχές, ενώ δύο εξ αυτών έχουν επανενεργοποιηθεί μετά την αποδοχή των όρων. Παρά την απαγόρευση, πολλοί χρήστες εξακολουθούν να συνδέονται μέσω VPN, με τις κινητοποιήσεις να παίρνουν πλέον χαρακτήρα ευρύτερης αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος.



