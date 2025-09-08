Αιματηρές διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί από συγκρούσεις για διαφθορά και απαγόρευση social media

Κλείσιμο

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν στο Νεπάλ, ύστερα από βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα σε διαδηλωτές και τις δυνάμεις ασφαλείας, σε ένα κύμα κινητοποιήσεων με αιτήματα την καταπολέμηση της διαφθοράς και την άρση της κυβερνητικής απαγόρευσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Χιλιάδες πολίτες, κυρίως νεολαίοι που αυτοπροσδιορίζονται ως «Generation Z», συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στο Κατμαντού, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση πλατφορμών όπως Facebook, Instagram, X (Twitter) και YouTube, αλλά και για τη γενικευμένη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Με πανό που έγραφαν «Enough is enough» και «End to corruption», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την «αυταρχική στάση» της εξουσίας και τόνισαν ότι η ρίζα του προβλήματος είναι η εκτεταμένη διαφθορά.«Η απαγόρευση στα social media ήταν απλώς η αφορμή. Στην πραγματικότητα όλοι διαμαρτυρόμαστε για τη διαφθορά. Θέλουμε τη χώρα μας πίσω», δήλωσε στο BBC η Σαμπάνα Μπουντατόκι. Άλλος διαδηλωτής σημείωσε πως η κυβέρνηση θέλει να «σιωπήσει» τις φωνές τους, αλλά εκείνοι θα συνεχίσουν «μέχρι να υπάρξει αλλαγή».Η αστυνομία χρησιμοποίησε, όταν το πλήθος επιχείρησε να μπει σε απαγορευμένη ζώνη γύρω από το κοινοβούλιο. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κοιλάδας του Κατμαντού, Σέκαρ Κανάλ, δήλωσε ότι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, δύο ακόμη νεκροί καταγράφηκαν στην πόλη Ιταχάρι, στα ανατολικά, όταν οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί.Οι συγκρούσεις έφτασαν μέχρι και σε νοσοκομείαδυσκολεύοντας την περίθαλψη των τραυματιών. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κατάσταση στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά η γιατρός Ραντζάνα Νεπάλ στο AFP.Μετά τα αιματηρά γεγονότα, τη Δευτέρα το βράδυ παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λέκχακ, «για λόγους ηθικής ευθύνης», όπως μετέδωσε η εφημερίδα Kathmandu Post. Ος, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε «απαγόρευση» αλλά σε «ρύθμιση» των social media, απαιτώντας από τις πλατφόρμες να εγγραφούν στο υπουργείο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας.