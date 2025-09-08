Αιματηρές διαδηλώσεις στο Νεπάλ: Τουλάχιστον 19 νεκροί από συγκρούσεις για διαφθορά και απαγόρευση social media
Νεολαίοι της «Generation Z» βγήκαν μαζικά στους δρόμους του Κατμαντού ενάντια στη διαφθορά και την απαγόρευση 26 κοινωνικών δικτύων - Δείτε βίντεο
Χιλιάδες πολίτες, κυρίως νεολαίοι που αυτοπροσδιορίζονται ως «Generation Z», συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στο Κατμαντού, διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση πλατφορμών όπως Facebook, Instagram, X (Twitter) και YouTube, αλλά και για τη γενικευμένη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση. Με πανό που έγραφαν «Enough is enough» και «End to corruption», οι διαδηλωτές κατήγγειλαν την «αυταρχική στάση» της εξουσίας και τόνισαν ότι η ρίζα του προβλήματος είναι η εκτεταμένη διαφθορά.
Every one plz I am not making big fuzz about this but U have to witness harsh reality of government how they killed 14 innocents today in protest in Nepal.— SR_J∆§ØÑ (@SR22_JASON) September 8, 2025
A kid same as me was shot down and killed by very saviour of our country Nepal and I am traumatized by this😢 pic.twitter.com/W6h8y3XITP
«Η απαγόρευση στα social media ήταν απλώς η αφορμή. Στην πραγματικότητα όλοι διαμαρτυρόμαστε για τη διαφθορά. Θέλουμε τη χώρα μας πίσω», δήλωσε στο BBC η Σαμπάνα Μπουντατόκι. Άλλος διαδηλωτής σημείωσε πως η κυβέρνηση θέλει να «σιωπήσει» τις φωνές τους, αλλά εκείνοι θα συνεχίσουν «μέχρι να υπάρξει αλλαγή».
Η αστυνομία χρησιμοποίησε υδροφόρες, γκλοπ, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες, όταν το πλήθος επιχείρησε να μπει σε απαγορευμένη ζώνη γύρω από το κοινοβούλιο. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Κοιλάδας του Κατμαντού, Σέκαρ Κανάλ, δήλωσε ότι 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πρωτεύουσα. Παράλληλα, δύο ακόμη νεκροί καταγράφηκαν στην πόλη Ιταχάρι, στα ανατολικά, όταν οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας που είχε επιβληθεί.
Οι συγκρούσεις έφτασαν μέχρι και σε νοσοκομεία, με γιατρούς να καταγγέλλουν ότι τα δακρυγόνα έφτασαν μέσα στους θαλάμους, δυσκολεύοντας την περίθαλψη των τραυματιών. «Δεν έχω ξαναδεί τέτοια κατάσταση στο νοσοκομείο», δήλωσε χαρακτηριστικά η γιατρός Ραντζάνα Νεπάλ στο AFP.
Kathmandu hospital filled with protesters following clashes with police — social media footage— People's news Channel (@peoplesnews2024) September 8, 2025
Mass protests in Nepal against corruption and social media ban continue#Nepal #Nepalprotest #GenZ #genznepal #BreakingNews #PNC pic.twitter.com/5cgp6fmiAe
Μετά τα αιματηρά γεγονότα, τη Δευτέρα το βράδυ παραιτήθηκε ο υπουργός Εσωτερικών Ραμές Λέκχακ, «για λόγους ηθικής ευθύνης», όπως μετέδωσε η εφημερίδα Kathmandu Post. Ο στρατός ανέπτυξε μονάδες στους δρόμους για την τήρηση της απαγόρευσης κυκλοφορίας, ενώ η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι δεν προχώρησε σε «απαγόρευση» αλλά σε «ρύθμιση» των social media, απαιτώντας από τις πλατφόρμες να εγγραφούν στο υπουργείο Επικοινωνίας και Τεχνολογίας.
Global South को एक साथ कैसे डिस्टेबलाइज किया जा रहा है— Nikhil Tiwari Tiwari (@NikhilTiwarit18) September 8, 2025
2021 - Myanmar
2022 - Sri Lanka
2024 - Bangladesh
2025 - Nepal
प्रयास भारत मे भी खूब हुए हुए
2019 -20 -CAA- NRC को लेकर दिल्ली में दंगे किए गए
2020-21 -किसान आंदोलन के नाम पर राजधानी दिल्ली को बंधक बनाया गया pic.twitter.com/P4bIkYHZBP
Από την περασμένη εβδομάδα, 26 κοινωνικά δίκτυα μπλοκαρίστηκαν επειδή δεν είχαν εγγραφεί στις αρχές, ενώ δύο εξ αυτών έχουν επανενεργοποιηθεί μετά την αποδοχή των όρων. Παρά την απαγόρευση, πολλοί χρήστες εξακολουθούν να συνδέονται μέσω VPN, με τις κινητοποιήσεις να παίρνουν πλέον χαρακτήρα ευρύτερης αμφισβήτησης του πολιτικού συστήματος.
Nepal'de halk sokakta: En az 14 kişi polis tarafından katledildi— Etkin Haber Ajansı (@etkinhbrajansi3) September 8, 2025
➡️https://t.co/phC7PwqhrU pic.twitter.com/q8bQGKmAKN
Πόσο ωφελούνται οι φορολογούμενοι λόγω παιδιών με τις νέες κλίμακες - Κέρδος ως και 4 μισθοί τον χρόνο!
Τα μυστικά αίτια της ακρίβειας - Γιατί το μοσχαράκι ξεπέρασε τα €20 και πώς η ευλογιά θερίζει κοπάδια και... κτηνοτρόφους
Πάτμος: Ο Βιολογικός δεν δουλεύει ακόμα, τα βοθρολύματα πέφτουν στη θάλασσα, αλλά ο δήμαρχος αύξησε τα τέλη 110%
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr