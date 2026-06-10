100 χρόνια από το δυστύχημα που πάγωσε τη Βαρκελώνη: Τραμ πατάει τον δημιουργό της Σαγράδα Φαμίλια Αντόνιο Γκαουντί

Η τραγική ιστορία του θανάτου του Γκαουντί: Τον πέρασαν για ζητιάνο, μεταφέρθηκε ως άγνωστος σε νοσοκομείο - Η κληρονομιά που άφησε πίσω του άλλαξε για πάντα τη Βαρκελώνη - Απόψε θα τιμηθεί από τον Πάπα στα εγκαίνια στη Σαγράδα Φαμίλια