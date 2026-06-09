Θρίλερ στο Αίγιο: Δεν ομολογεί έγκλημα ο Ιταλός, θρήνος για την Μαρία και τον Ολύμπιο

Από την πρώτη στιγμή ο Ιταλός υποστηρίζει ότι ξύπνησε και βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της μέσα στο σπίτι - οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο δράστης πυροβόλησε με αεροβόλο στο κεφάλι τον Ολύμπιο και στη συνέχεια τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου ενώ η μητέρα του άκουσε τη φασαρία, πήγε να δει τι συμβαίνει και δέχθηκε τη δολοφονική επίθεση