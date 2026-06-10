Μπενίτεθ για την απόλυση από τον Παναθηναϊκό: Μου ζήτησαν να τερματίσουμε τέταρτοι, μας είπαν ''ξεχάστε το Europa League''

Ο Ισπανός τεχνικός ανέφερε πως ήταν περίεργη η απόλυσή του, αφού έφερε την ομάδα στην τέταρτη θέση, όντας η καλύτερη ομάδα του δευτέρου γύρου κατά τον ίδιο