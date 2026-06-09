Μαλλιά κουβάρια: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι

Σύμφωνα με το Hlioupoloitimes.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του δημάρχου, Στάθη Ψυρρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος, Γιάννης Ταβουλάρης, βγήκε εκτός εαυτού και στράφηκε εναντίον δημότισσας που βρισκόταν στο χώρο της συνεδρίασης