Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Μαλλιά κουβάρια: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι
Μαλλιά κουβάρια: Σε ρινγκ μετατράπηκε το Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, ήρθαν στα χέρια αντιδήμαρχος και σύμβουλοι
Σύμφωνα με το Hlioupoloitimes.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του δημάρχου, Στάθη Ψυρρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος, Γιάννης Ταβουλάρης, βγήκε εκτός εαυτού και στράφηκε εναντίον δημότισσας που βρισκόταν στο χώρο της συνεδρίασης
Σε ρινγκ μετατράπηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του δήμου Ηλιούπολης με τα χειρότερα να αποφεύγονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ενώ ενώ έπεσε «μαύρο» στη ζωντανή μετάδοση η οποία προβαλλόταν διαδικτυακά.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Hlioupolitimes.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του δημάρχου, Στάθη Ψυρρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος, Γιάννης Ταβουλάρης, βγήκε εκτός εαυτού και στράφηκε εναντίον δημότισσας που βρισκόταν στο χώρο της συνεδρίασης.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο αντιδήμαρχος, είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του, γεγονός που πυροδότησε έντονη λογομαχία. Τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα, με το κλίμα στην αίθουσα να γίνεται εκρηκτικό.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο δημοτικός σύμβουλος, Γιάννης Αντζινάς, προσπαθώντας να επέμβει στην ένταση που δημιουργήθηκε με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Ταβουλάρη δέχτηκε επίθεση από σύμβουλο του Δημάρχου με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του. Σε αυτό το σημείο η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον κ. Αντζινά να συγκρατείται από άλλους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας φωναχτά την οργή του καθώς ακούγεται να ισχυρίζεται ότι υπέστη λεκτική επίθεση.
Η ένταση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και αντιπολίτευσης οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.
Η συζήτηση του συμβουλίου αφορούσε τις εξελίξεις γύρω από την πολυσυζητημένη ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, με την ΕΤΑΔ να φανερώνει την προθυμία της να παραχωρήσει το σύνολο της έκτασης στον Δήμο Ηλιούπολης έναντι μισθώματος, για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της περιοχής, ύψους 1.500 ευρώ.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Hlioupolitimes.gr, η κατάσταση εκτραχύνθηκε κατά τη διάρκεια τοποθέτησης του δημάρχου, Στάθη Ψυρρόπουλου, όταν ο αντιδήμαρχος, Γιάννης Ταβουλάρης, βγήκε εκτός εαυτού και στράφηκε εναντίον δημότισσας που βρισκόταν στο χώρο της συνεδρίασης.
Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο αντιδήμαρχος, είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του, γεγονός που πυροδότησε έντονη λογομαχία. Τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα, με το κλίμα στην αίθουσα να γίνεται εκρηκτικό.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο δημοτικός σύμβουλος, Γιάννης Αντζινάς, προσπαθώντας να επέμβει στην ένταση που δημιουργήθηκε με τον αντιδήμαρχο Γιάννη Ταβουλάρη δέχτηκε επίθεση από σύμβουλο του Δημάρχου με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του. Σε αυτό το σημείο η κατάσταση ξέφυγε από κάθε έλεγχο, με τον κ. Αντζινά να συγκρατείται από άλλους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας φωναχτά την οργή του καθώς ακούγεται να ισχυρίζεται ότι υπέστη λεκτική επίθεση.
Η ένταση μεταξύ Δημοτικής Αρχής και αντιπολίτευσης οδήγησε σε προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης.
Η συζήτηση του συμβουλίου αφορούσε τις εξελίξεις γύρω από την πολυσυζητημένη ανάπλαση του πάρκου Χαλικάκι στην Ηλιούπολη, με την ΕΤΑΔ να φανερώνει την προθυμία της να παραχωρήσει το σύνολο της έκτασης στον Δήμο Ηλιούπολης έναντι μισθώματος, για την ολοκλήρωση του έργου ανάπλασης της περιοχής, ύψους 1.500 ευρώ.
Η ΕΤΑΔ και το «ενοίκιο» του Δήμου
Σύμφωνα με τον Δημοτικό Σύμβουλο της αντιπολίτευσης Θοδωρή Παπαδάτο, μέλος της παράταξης, ΗΛΙΟΥ-Πόλις, Ανθρώπινη Πόλη, η διοίκηση κάλεσε αιφνιδιαστικά την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση ώστε να λάβει απόφαση περί «έγκρισης ή μη της πρότασης παραχώρησης ανοικτού χώρου από την ΕΤΑΔ προς τον Δήμο Ηλιούπολης για την υλοποίηση έργου βιοκλιματικής αναβάθμισης στην περιοχή Χαλικάκι».
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