Ένστολοι: Το νέο μισθολόγιο φέρνει αυξήσεις κάθε δύο χρόνια - Τι αλλάζει σε Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική

Από τον Οκτώβριο το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας που φέρνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 128 ευρώ τον μήνα για πάνω από 150.000 στελέχη