Ένστολοι: Το νέο μισθολόγιο φέρνει αυξήσεις κάθε δύο χρόνια - Τι αλλάζει σε Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική
Ένστολοι: Το νέο μισθολόγιο φέρνει αυξήσεις κάθε δύο χρόνια - Τι αλλάζει σε Ένοπλες Δυνάμεις, αστυνομία, λιμενικό και πυροσβεστική
Από τον Οκτώβριο το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας που φέρνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 128 ευρώ τον μήνα για πάνω από 150.000 στελέχη
Αλλάζει άρδην το μισθολόγιο των ενστόλων, που θα υπολογίζονται από 1.10.2025 - αν και ενδεχομένως να αποδοθούν ένα ή δύο μήνες αργότερα και αναδρομικά από Οκτώβριο.
Το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, το οποίο ανακοίνωσαν χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, φέρνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 128 ευρώ τον μήνα για πάνω από 150.000 στελέχη, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το Σώμα και την κατηγορία.
Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι 111 ευρώ: στην κατηγορία Α’ είναι 236, στην κατηγορία Β’ 128, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 και στην κατηγορία Δ’ (Ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ το μήνα μικτά.
Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ -όπου και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις αντίστοιχα μεταξύ των κατηγοριών.
Δείτε αναλυτικά ΕΔΩτα νέα μισθολόγια
Η εικόνα αυτή με τα 35 κλιμάκια, αναμορφώνεται πλήρως. Έρχεται σύστημα με βάση τα χρόνια υπηρεσίας (σαν χρονοεπίδομα) ώστε να αλλάζει ο μισθός κάθε δύο ή τρία χρόνια.
Η φιλοσοφία του νέου μισθολογίου αλλάζει ριζικά:
• Ο βασικός μισθός δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τον βαθμό αλλά πρωτίστως από τα έτη υπηρεσίας.
• «Σπάει» έτσι η παλιά λογική των 35 κλιμακίων και περιορίζονται σε 20, συνδέοντας άμεσα τον βασικό μισθό με τα έτη υπηρεσίας. Ο υπαξιωματικός ή ο αξιωματικός δεν θα προχωρά πλέον σε διαφορετική κατηγορία μόνο μέσα από διοικητικές αποφάσεις ή αναβαθμίσεις βαθμού, αλλά θα βλέπει αυτόματα βελτίωση στον μισθό του με βάση τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
• Πάνω σε αυτόν τον νέο βασικό μισθό εφαρμόζονται οι συντελεστές προσαύξησης ανάλογα με τον βαθμό, που θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια υπουργεία. Παράλληλα, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης (π.χ. στους συνταγματάρχες από 78 σε 100 ευρώ) και για πρώτη φορά εισάγεται επίδομα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Το νέο μισθολόγιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, το οποίο ανακοίνωσαν χθες ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, φέρνει μεσοσταθμικές αυξήσεις 128 ευρώ τον μήνα για πάνω από 150.000 στελέχη, με σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το Σώμα και την κατηγορία.
- Με τις αλλαγές αυτές, στις Ένοπλες Δυνάμεις η μέση αύξηση θα είναι 145 ευρώ, αλλά υπάρχει διαφοροποίηση:
- • στην κατηγορία Α’ (ανώτεροι αξιωματικοί) η μέση αύξηση θα είναι 276 ευρώ το μήνα,
- • στην κατηγορία Β’ (υπαξιωματικοί) η μέση αύξηση μισθού θα είναι 128 ευρώ,
- • στην κατηγορία Γ’ (ΟΒΑ κλπ) η μέση αύξηση θα είναι 103 ευρώ
Στην Αστυνομία η μέση αύξηση θα είναι 111 ευρώ: στην κατηγορία Α’ είναι 236, στην κατηγορία Β’ 128, στην κατηγορία Γ’ είναι 92 και στην κατηγορία Δ’ (Ειδικοί φρουροί) είναι 63 ευρώ το μήνα μικτά.
Σε Πυροσβεστική και Λιμενικό ισχύει το ίδιο με την Αστυνομία, ίδιοι συντελεστές και μέση αύξηση 111 ευρώ -όπου και εκεί υπάρχουν διαφοροποιήσεις αντίστοιχα μεταξύ των κατηγοριών.
Δείτε αναλυτικά ΕΔΩτα νέα μισθολόγια
Αυξήσεις κάθε 2-3 χρόνιαΣήμερα υπάρχουν 35 κλιμάκια τα οποία είναι συνδυασμός ετών και βαθμού. Αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί κάποιος στο ίδιο κλιμάκιο να είτε είναι είτε σε πιο πάνω βαθμό με πιο λίγα έτη, είτε σε πιο κάτω βαθμό με περισσότερα έτη υπηρεσίας, ενώ δημιουργούνται ασυνέχειες και μέχρι 15 έτη υπηρεσίας σε κάποιες τάξεις να παίρνουν τον ίδιο μισθό.
Η εικόνα αυτή με τα 35 κλιμάκια, αναμορφώνεται πλήρως. Έρχεται σύστημα με βάση τα χρόνια υπηρεσίας (σαν χρονοεπίδομα) ώστε να αλλάζει ο μισθός κάθε δύο ή τρία χρόνια.
Η φιλοσοφία του νέου μισθολογίου αλλάζει ριζικά:
• Ο βασικός μισθός δεν εξαρτάται πλέον μόνο από τον βαθμό αλλά πρωτίστως από τα έτη υπηρεσίας.
• «Σπάει» έτσι η παλιά λογική των 35 κλιμακίων και περιορίζονται σε 20, συνδέοντας άμεσα τον βασικό μισθό με τα έτη υπηρεσίας. Ο υπαξιωματικός ή ο αξιωματικός δεν θα προχωρά πλέον σε διαφορετική κατηγορία μόνο μέσα από διοικητικές αποφάσεις ή αναβαθμίσεις βαθμού, αλλά θα βλέπει αυτόματα βελτίωση στον μισθό του με βάση τη διάρκεια της υπηρεσίας του.
• Πάνω σε αυτόν τον νέο βασικό μισθό εφαρμόζονται οι συντελεστές προσαύξησης ανάλογα με τον βαθμό, που θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια υπουργεία. Παράλληλα, αυξάνεται το επίδομα θέσης ευθύνης (π.χ. στους συνταγματάρχες από 78 σε 100 ευρώ) και για πρώτη φορά εισάγεται επίδομα διοίκησης στις Ένοπλες Δυνάμεις.
Αυτό σημαίνει ότι όσο υψηλότερη είναι η θέση ευθύνης, τόσο μεγαλύτερη και η προσαύξηση, με αποτέλεσμα οι ανώτατοι αξιωματικοί να έχουν σημαντική διαφορά σε σχέση με έναν νεοτοποθετημένο υπαξιωματικό.
Ο βασικός μισθός θα είναι κοινός και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τα σώματα ασφαλείας, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό. Ωστόσο θα υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στην προσαύξηση του βασικού και βαθμολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, άρα διαφορετική διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης. Θα έχουν τον ίδιο βασικό με βάση τα χρόνια, θα αλλάζει όμως λίγο ο συντελεστής προσαύξησης βάσει βαθμού. Επίσης αυξάνεται και το επίδομα θέσης ευθύνης. Ο Ταγματάρχης από 39 ευρώ που ήταν το παλαιό επίδομα, θα παίρνει 100 ευρώ νέο επίδομα θέσης ευθύνης.
• Στην Κατηγορία Β (υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές, αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες) η αύξηση θα είναι πιο συγκρατημένη – περίπου 110 με 130 ευρώ.
• Η Κατηγορία Γ (εθελοντές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΟΠΥ κ.λπ.) θα δει πιο μικρές αυξήσεις, μεσοσταθμικά 90-100 ευρώ.
• Ειδικοί Φρουροί και Συνοριοφύλακες (Κατηγορία Δ της Αστυνομίας) θα έχουν τις χαμηλότερες ενισχύσεις, γύρω στα 60 ευρώ.
• Πυροσβεστική και Λιμενικό κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με την Αστυνομία, με μέση αύξηση 111 ευρώ.
Συνολικά, σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις αντιστοιχούν σε περίπου 1.500 ευρώ επιπλέον τον χρόνο για κάθε ένστολο (μεσοσταθμικά), ενώ για τις ανώτερες κατηγορίες το όφελος ξεπερνά και τα 3.000 ευρώ ετησίως.
Αντίθετα, στις χαμηλότερες κατηγορίες, οι αυξήσεις είναι αισθητά μικρότερες. Στην Κατηγορία Β, που περιλαμβάνει υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές, αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες, η μέση ενίσχυση περιορίζεται στα 128 ευρώ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και στα 108 ευρώ για την Αστυνομία. Στην Κατηγορία Γ, όπου ανήκουν οι εθελοντές, οι ΕΠΟΠ, οι ΕΜΘ και οι ΟΠΥ, οι αυξήσεις κινούνται ακόμα χαμηλότερα, περίπου 103 ευρώ στον Στρατό και 92 ευρώ στην Αστυνομία. Στην τελευταία Κατηγορία Δ, που αφορά αποκλειστικά τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Συνοριοφύλακες, οι αυξήσεις δεν ξεπερνούν τα 63 ευρώ, γεγονός που τους τοποθετεί στο κάτω άκρο της κλίμακας.
Συνολικά, με μέση αύξηση μισθού 145 ευρώ, το συνολικό ετήσιο κόστος για τις Ένοπλες Δυνάμεις φτάνει τα 152,5 εκατ. ευρώ μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. Για την Αστυνομία με μέση μηνιαία αύξηση είναι 111 ευρώ, με ετήσιο κόστος 88,5 εκατ. ευρώ. Για την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, οι μέσες αυξήσεις είναι επίσης 111 ευρώ, με κόστος 20 και 13 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το συνολικό κόστος της μεταρρύθμισης ανέρχεται σε 279 εκατ. ευρώ.
Όλες αυτές οι αυξήσεις στους ένστολους θα δοθούν από τον Οκτώβριο. Σε περίπτωση που τα λογιστήρια κτλ μετά και την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, δεν προλάβουν την μισθοδοσία του Οκτωβρίου, θα τη λάβουν τον Νοέμβριο αναδρομικά από τον Οκτώβριο.
Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες ένστολοι έλαβαν τον Ιούλιο φέτος το επίδομα επικινδυνότητας, 100 ευρώ το μήνα, τον Απρίλιο τα 30 ευρώ της αύξησης που έλαβαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, και τον Ιανουάριο θα δουν επιπλέον όφελος από τη μείωση στις φορολογίες εισοδήματος, ενώ τον επόμενο Απρίλιο θα δουν και νέα αύξηση βάσει του κατώτατου μισθού, με το συνολικό αποτέλεσμα να αντανακλά στις καθαρές αποδοχές τους, όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες.
Πίνακας: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας
Πίνακας: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις
Ο βασικός μισθός θα είναι κοινός και για τις Ένοπλες Δυνάμεις και για τα σώματα ασφαλείας, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό. Ωστόσο θα υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση στην προσαύξηση του βασικού και βαθμολόγιο στις Ένοπλες Δυνάμεις, άρα διαφορετική διαδικασία βαθμολογικής εξέλιξης. Θα έχουν τον ίδιο βασικό με βάση τα χρόνια, θα αλλάζει όμως λίγο ο συντελεστής προσαύξησης βάσει βαθμού. Επίσης αυξάνεται και το επίδομα θέσης ευθύνης. Ο Ταγματάρχης από 39 ευρώ που ήταν το παλαιό επίδομα, θα παίρνει 100 ευρώ νέο επίδομα θέσης ευθύνης.
Πώς προκύπτουν οι αυξήσεις• Οι μεγαλύτερες αυξήσεις αφορούν στα στελέχη της Κατηγορίας Α (απόφοιτοι ΑΣΕΙ και παραγωγικών σχολών αξιωματικών). Για αυτούς, η μέση ενίσχυση ξεπερνά τα 250 ευρώ, φτάνοντας έως και 276 ευρώ τον μήνα, δίνοντας έμφαση σε όσους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης.
• Στην Κατηγορία Β (υπαξιωματικοί, ανθυπασπιστές, αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες) η αύξηση θα είναι πιο συγκρατημένη – περίπου 110 με 130 ευρώ.
• Η Κατηγορία Γ (εθελοντές, ΕΜΘ, ΕΠΟΠ, ΟΠΥ κ.λπ.) θα δει πιο μικρές αυξήσεις, μεσοσταθμικά 90-100 ευρώ.
• Ειδικοί Φρουροί και Συνοριοφύλακες (Κατηγορία Δ της Αστυνομίας) θα έχουν τις χαμηλότερες ενισχύσεις, γύρω στα 60 ευρώ.
• Πυροσβεστική και Λιμενικό κινούνται περίπου στα ίδια επίπεδα με την Αστυνομία, με μέση αύξηση 111 ευρώ.
- Παραδείγματα αυξήσεων
- • Λοχαγός (Κατηγορία Α) με 15 έτη υπηρεσίας: θα δει καθαρή αύξηση περίπου 230 ευρώ τον μήνα.
- • Αστυφύλακας (Κατηγορία Β) με 10 έτη υπηρεσίας: η αύξηση φτάνει κοντά στα 110 ευρώ.
- • Ειδικός Φρουρός (Κατηγορία Δ) με 5 έτη υπηρεσίας: η διαφορά στην τσέπη είναι περίπου 60 ευρώ.
Συνολικά, σε ετήσια βάση, οι αυξήσεις αντιστοιχούν σε περίπου 1.500 ευρώ επιπλέον τον χρόνο για κάθε ένστολο (μεσοσταθμικά), ενώ για τις ανώτερες κατηγορίες το όφελος ξεπερνά και τα 3.000 ευρώ ετησίως.
Αντίθετα, στις χαμηλότερες κατηγορίες, οι αυξήσεις είναι αισθητά μικρότερες. Στην Κατηγορία Β, που περιλαμβάνει υπαξιωματικούς, ανθυπασπιστές, αστυφύλακες, πυροσβέστες και λιμενοφύλακες, η μέση ενίσχυση περιορίζεται στα 128 ευρώ για τις Ένοπλες Δυνάμεις και στα 108 ευρώ για την Αστυνομία. Στην Κατηγορία Γ, όπου ανήκουν οι εθελοντές, οι ΕΠΟΠ, οι ΕΜΘ και οι ΟΠΥ, οι αυξήσεις κινούνται ακόμα χαμηλότερα, περίπου 103 ευρώ στον Στρατό και 92 ευρώ στην Αστυνομία. Στην τελευταία Κατηγορία Δ, που αφορά αποκλειστικά τους Ειδικούς Φρουρούς και τους Συνοριοφύλακες, οι αυξήσεις δεν ξεπερνούν τα 63 ευρώ, γεγονός που τους τοποθετεί στο κάτω άκρο της κλίμακας.
Αλλαγές στα επιδόματα ευθύνηςΠαράλληλα, το νέο μισθολόγιο αυξάνει σημαντικά τα επιδόματα θέσης ευθύνης. Για παράδειγμα, το επίδομα συνταγματάρχη ανεβαίνει από 78 ευρώ σε 200, ενώ του αντιστρατήγου από 325 σε 400 ευρώ. Επιπλέον, για πρώτη φορά εισάγεται στις Ένοπλες Δυνάμεις ειδικό επίδομα διοίκησης, που ξεκινά από 100 ευρώ για ταγματαρχες και φτάνει έως και 400 ευρώ για τους ανώτατους αξιωματικούς. Αυτό το νέο εργαλείο δείχνει τη στόχευση της κυβέρνησης να βάλει στο επίκεντρο την εμπειρία και την ανάληψη ευθύνης.
- Στην πράξη, η εικόνα διαμορφώνεται ως εξής:
- • Ένας λοχαγός της Κατηγορίας Α με 15 έτη υπηρεσίας θα δει καθαρή αύξηση περίπου 230 ευρώ τον μήνα.
- • Ένας αστυφύλακας της Κατηγορίας Β με 10 έτη υπηρεσίας θα δει βελτίωση γύρω στα 110 ευρώ, ενώ ένας ειδικός φρουρός με πέντε χρόνια υπηρεσίας θα περιοριστεί σε μια αύξηση της τάξης των 60 ευρώ.
- • Για τους υψηλότερους βαθμούς, οι αυξήσεις ξεπερνούν σε ορισμένες περιπτώσεις και τα 300 ευρώ καθαρά.
Συνολικά, με μέση αύξηση μισθού 145 ευρώ, το συνολικό ετήσιο κόστος για τις Ένοπλες Δυνάμεις φτάνει τα 152,5 εκατ. ευρώ μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές. Για την Αστυνομία με μέση μηνιαία αύξηση είναι 111 ευρώ, με ετήσιο κόστος 88,5 εκατ. ευρώ. Για την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, οι μέσες αυξήσεις είναι επίσης 111 ευρώ, με κόστος 20 και 13 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το συνολικό κόστος της μεταρρύθμισης ανέρχεται σε 279 εκατ. ευρώ.
Όλες αυτές οι αυξήσεις στους ένστολους θα δοθούν από τον Οκτώβριο. Σε περίπτωση που τα λογιστήρια κτλ μετά και την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, δεν προλάβουν την μισθοδοσία του Οκτωβρίου, θα τη λάβουν τον Νοέμβριο αναδρομικά από τον Οκτώβριο.
Υπενθυμίζεται ότι χιλιάδες ένστολοι έλαβαν τον Ιούλιο φέτος το επίδομα επικινδυνότητας, 100 ευρώ το μήνα, τον Απρίλιο τα 30 ευρώ της αύξησης που έλαβαν οι δημόσιοι υπάλληλοι, και τον Ιανουάριο θα δουν επιπλέον όφελος από τη μείωση στις φορολογίες εισοδήματος, ενώ τον επόμενο Απρίλιο θα δουν και νέα αύξηση βάσει του κατώτατου μισθού, με το συνολικό αποτέλεσμα να αντανακλά στις καθαρές αποδοχές τους, όπως προκύπτει από τους παρακάτω πίνακες.
Πίνακας: Συντελεστές Προσαύξησης βαθμού Σωμάτων Ασφαλείας
Πίνακας: Επίδομα Διοίκησης για Ένοπλες Δυνάμεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα