Άταμαν: «Έχω παίξει πάνω από 45 τελικούς και ποτέ δεν έχω δει τόσο μεγάλη διαφορά στις βολές», δείτε βίντεο
Άταμαν: «Έχω παίξει πάνω από 45 τελικούς και ποτέ δεν έχω δει τόσο μεγάλη διαφορά στις βολές», δείτε βίντεο
Όλα όσα είπε ο Έργκιν Άταμαν στις δηλώσεις του ενόψει του Game 4 των τελικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό
Νέες αιχμές από τον Εργκίν Αταμάν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται ο Παναθηναϊκός από τους διαιτητές στη σειρά των τελικών της GBL.
Ο έμπειρος τεχνικός με αφορμή ερώτηση που δέχθηκε για τα παράπονα του προπονητή των Νικς για τις πολλές περισσότερες βολές των Σπερς στο Game 3 των τελικών του NBA, έκανε λόγο για τεράστια διαφορά και στους ελληνικούς τελικούς, την οποία δεν έχει συναντήσει ποτέ στην καριέρα του...
Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
«Είναι σειρά τελικών, είναι ντέρμπι, παίζουμε με μια από τις καλύτερες ομάδες, που κέρδισε τη EuroLeague. H ποιότητα στους τελικούς είναι υψηλή.
Και οι δύο παίζουν επιθετικά, έξυπνα, είναι καλές ομάδες στην επίθεση και είναι παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Θέλουμε και αύριο να παίξουμε εξίσου καλά”.
Για τα παράπονα του Μάικ Μπράουν για τη διαφορά στις βολές: «Έχω πολύ σεβασμό για τον Μπράουν και το ΝΒΑ, αλλά έχω μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, έπαιξα 44-45 τελικούς στην καριέρα μου στην Ευρώπη, ως προπονητής, δεν έχω ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές. Είναι πολύ περίεργο, είναι κάτι ιστορικό. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία. Ξέρουμε τι συμβαίνει.
Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε σε αυτές τις συνθήκες. Έχουμε τη δύναμη. Θέλουμε να κερδίσουμε αύριο και να κερδίσουμε με αυτές τις συνθήκες στον Πειραιά. Αυτό που είπε ο Μάικ Μπράουν, σε 45 τελικούς στην καριέρα μου δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι τόσο καλός, οι διαιτητές να είναι τόσο καλοί ή εμείς να είμαστε τόσο κακοί».
Για τους τραυματίες της ομάδας του: «Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει σίγουρα και θα δούμε πόσο θα λείψει. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό. Οι διαιτητές έπρεπε να διακόψουν το παιχνίδι, είδαν ότι ο παίκτης είχε σοβαρό τραυματισμό. Ήταν σημείο-κλειδί. Και ο Ολυμπιακός είδε τον παίκτη κάτω και έπαιξε. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε, δεν είναι δίκαιο. Ο Ρογκαβόπουλος θα μείνει εκτός. Ο Οσμάν θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος, θα μιλήσω με τον γιατρό. Ξέρω ότι θέλει να παίξει και ελπίζω ότι θα είναι στο κορτ. Ο Σλούκας έπαιξε με μεγάλο πρόβλημα στο γόνατο και δεν είμαι σίγουρος αν αύριο θα είναι έτοιμος».
Ο έμπειρος τεχνικός με αφορμή ερώτηση που δέχθηκε για τα παράπονα του προπονητή των Νικς για τις πολλές περισσότερες βολές των Σπερς στο Game 3 των τελικών του NBA, έκανε λόγο για τεράστια διαφορά και στους ελληνικούς τελικούς, την οποία δεν έχει συναντήσει ποτέ στην καριέρα του...
Αναλυτικά τα όσα είπε ο προπονητής του Παναθηναϊκού:
«Είναι σειρά τελικών, είναι ντέρμπι, παίζουμε με μια από τις καλύτερες ομάδες, που κέρδισε τη EuroLeague. H ποιότητα στους τελικούς είναι υψηλή.
Και οι δύο παίζουν επιθετικά, έξυπνα, είναι καλές ομάδες στην επίθεση και είναι παιχνίδια που κρίνονται στις λεπτομέρειες. Θέλουμε και αύριο να παίξουμε εξίσου καλά”.
Για τα παράπονα του Μάικ Μπράουν για τη διαφορά στις βολές: «Έχω πολύ σεβασμό για τον Μπράουν και το ΝΒΑ, αλλά έχω μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη, έπαιξα 44-45 τελικούς στην καριέρα μου στην Ευρώπη, ως προπονητής, δεν έχω ξαναδεί τέτοια διαφορά στις βολές. Είναι πολύ περίεργο, είναι κάτι ιστορικό. Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ως δικαιολογία. Ξέρουμε τι συμβαίνει.
Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε σε αυτές τις συνθήκες. Έχουμε τη δύναμη. Θέλουμε να κερδίσουμε αύριο και να κερδίσουμε με αυτές τις συνθήκες στον Πειραιά. Αυτό που είπε ο Μάικ Μπράουν, σε 45 τελικούς στην καριέρα μου δεν θυμάμαι κάτι ανάλογο. Μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι τόσο καλός, οι διαιτητές να είναι τόσο καλοί ή εμείς να είμαστε τόσο κακοί».
Για τους τραυματίες της ομάδας του: «Ο Ρογκαβόπουλος δεν θα παίξει σίγουρα και θα δούμε πόσο θα λείψει. Είχε έναν σοβαρό τραυματισμό. Οι διαιτητές έπρεπε να διακόψουν το παιχνίδι, είδαν ότι ο παίκτης είχε σοβαρό τραυματισμό. Ήταν σημείο-κλειδί. Και ο Ολυμπιακός είδε τον παίκτη κάτω και έπαιξε. Δεν ξέρω τι σκέφτηκε, δεν είναι δίκαιο. Ο Ρογκαβόπουλος θα μείνει εκτός. Ο Οσμάν θα προσπαθήσει να είναι έτοιμος, θα μιλήσω με τον γιατρό. Ξέρω ότι θέλει να παίξει και ελπίζω ότι θα είναι στο κορτ. Ο Σλούκας έπαιξε με μεγάλο πρόβλημα στο γόνατο και δεν είμαι σίγουρος αν αύριο θα είναι έτοιμος».
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