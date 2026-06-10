Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Πανευτυχής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αντάλλαξε φανέλες με τον Μπέκαμ
Πανευτυχής ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αντάλλαξε φανέλες με τον Μπέκαμ
Ο Greek Freak συνάντησε τον σούπερ σταρ του ποδοσφαίρου και αντάλλαξαν ξεχωριστά δώρα
Έχουν γράψει τη δική τους ιστορία σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριαρχεί στο ΝΒΑ για πολλά χρόνια, ενώ έχει κατακτήσει και πρωτάθλημα με τους Μπακς και χάλκινο με την Εθνική μας στο Eurobasket.
Από την άλλη ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε σπουδαία καριέρα κατά κύριο λόγο σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Εθνική Αγγλίας, έχοντας ως παράσημο το Champions League με τους κόκκινους διάβολους το 1999.
Ο σταρ των Μπακς και ο διοικητικός ηγέτης της Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν και αντάλλαξαν φανέλες. Ο Γιάννης έδωσε στον Άγγλο μια των Μπακς και ο σπεσιαλίστας των στημένων φάσεων και των φάουλ χάρισε τον Greek Freak εμφάνιση της Αγγλίας.
Από την άλλη ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έκανε σπουδαία καριέρα κατά κύριο λόγο σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Εθνική Αγγλίας, έχοντας ως παράσημο το Champions League με τους κόκκινους διάβολους το 1999.
Ο σταρ των Μπακς και ο διοικητικός ηγέτης της Ίντερ Μαϊάμι συναντήθηκαν και αντάλλαξαν φανέλες. Ο Γιάννης έδωσε στον Άγγλο μια των Μπακς και ο σπεσιαλίστας των στημένων φάσεων και των φάουλ χάρισε τον Greek Freak εμφάνιση της Αγγλίας.
David x Giannis 🔥 pic.twitter.com/AyBAjMbsJk— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 10, 2026
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