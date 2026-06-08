«Είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, γι' αυτό τον είχα ξηλώσει από την πολεοδομία», λέει ο δήμαρχος Κηφισιάς για τον κουνιάδο του Ευθύμιου Μπακογιάννη

Ο κατηγορούμενος ως έχων ηγετικό ρόλο το κύκλωμα των πολεοδομιών ήταν διευθυντής στην ΥΔΟΜ Κηφισιάς και όταν μετακινήθηκε σε άλλη υπηρεσία πήρε απόσπαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Τι λέει στο protothema.gr ο δήμαρχος Κηφισιάς Βασίλης Ξυπολητάς

Βασίλης Ξυπολητάς είχε ξηλώσει πριν από 18 μήνες δύο στελέχη της πολεοδομίας του δήμου του. Ο ένας είναι ο κουνιάδος του παραιτηθέντος Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού κ.Ευθ. Μπακογιάννη που συνελήφθη και κατηγορείται για συμμετοχή με ηγετικό ρόλο



Με απόφαση του κ.Ξυπολητά, ο νυν κατηγορούμενος είχε τοποθετηθεί σε άλλη υπηρεσία, στην οποία αρνήθηκε να πάει και μέσα σε μικρό διάστημα αποσπάστηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Όπως είπε στο protothema.gr ο κ.Ξυπολητάς «είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν είχα αποδείξεις». Ο ίδιος, μάλιστα, εκφράζει την εκτίμηση ότι η υπόθεση «έχει λίγο ακόμη», ότι δηλαδή δεν έχουν ακόμη έρθει όλα στο φως. Το ζητούμενο είναι τι είδους εξυπηρετήσεις και σε ποιους τις έκαναν τα μέλη του κυκλώματος.







«Η Δημοτική Αρχή δεν εκπλήσσεται από τις εξελίξεις των Υπηρεσιών Δόμησης και την παρέμβαση των διωκτικών αρχών, είναι άλλωστε γνωστή η αντιπαράθεση του Δήμου για σειρά πολεοδομικών ζητημάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Κηφισιάς και ακολούθως παρατίθενται οι ενέργειες στις οποίες είχε προβεί: .



«Η Δημοτική προχώρησε, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης, και συγκεκριμένα τον Ιανουαρίο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε Διευθυντή (σ.σ. πρόκειται για τον κατηγορούμενο) από τη θέση που κατείχε στην Υπηρεσία Δόμησης και την μεταφορά του σε άλλη υπηρεσία, στην οποία αρνήθηκε να παραμείνει, ενώ λίγο διάστημα αργότερα αποσπάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.



-⁠ ⁠έπαυσε τη συμμετοχή του από το αρμόδιο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο βορείου τομέα

-⁠ ⁠προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνσή του από την προεδρία του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων — ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.,

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Οι κινήσεις αυτές προηγήθηκαν της σημερινής έρευνας, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή είχε αντιληφθεί εγκαίρως την ανάγκη ουσιαστικής παρέμβασης.



Η ανακοίνωση του δήμου καταλήγει:

Η Δημοτική Αρχή αναμένει την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές σχετικά με τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Με την επίσημη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων και της δικογραφίας, θα κινηθούν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο πειθαρχικές διαδικασίες και θα ληφθούν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για κάθε υπάλληλο του οποίου η εμπλοκή τυχόν προκύψει.

Με την επίκληση υπηρεσιακών αναγκών, αφού όπως επισημαίνει, δεν είχε αποδείξεις, παρά μόνο τη γενική αντίληψη ότι «κάτι δεν πήγαινε καλά», ο δήμαρχος Κηφισιάς,είχε ξηλώσει πριν από 18 μήνες δύο στελέχη της πολεοδομίας του δήμου του. Ο ένας είναι ο κουνιάδος του παραιτηθέντος Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού κ.Ευθ. Μπακογιάννη που συνελήφθη και κατηγορείται για συμμετοχή με ηγετικό ρόλο στο κύκλωμα με τις Πολεοδομίες που εξαρθρώθηκε από την Αστυνομία. Με απόφαση του κ.Ξυπολητά, ο νυν κατηγορούμενος είχε τοποθετηθεί σε άλλη υπηρεσία, στην οποία αρνήθηκε να πάει και μέσα σε μικρό διάστημα αποσπάστηκε στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Όπως είπε στο protothema.gr ο κ.Ξυπολητάς «είχα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν είχα αποδείξεις». Ο ίδιος, μάλιστα, εκφράζει την εκτίμηση ότι η υπόθεση «έχει λίγο ακόμη», ότι δηλαδή δεν έχουν ακόμη έρθει όλα στο φως. Το ζητούμενο είναι τι είδους εξυπηρετήσεις και σε ποιους τις έκαναν τα μέλη του κυκλώματος.Ο δήμος Κηφισιάς, μετά την εξάρθρωση του κυκλώματος προχώρησε σε ανακοίνωση, στην οποία σημειώνει ότι η δημοτική Αρχή, «ήδη από τις αρχές της θητείας της και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν διαπίστωσε σοβαρές δυσλειτουργίες και συμπεριφορές που δημιουργούσαν ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας και τις διαδικασίες τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας». Με αυτό το δεδομένο, ενεργοποιήθηκε και χρησιμοποίησε τα διοικητικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της, «πολύ πριν, η υπόθεση που αφορά την πρόσφατη επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σε πολεοδομικά γραφεία της Αττικής, μεταξύ των οποίων και της Κηφισιάς, λάβει δημόσιες διαστάσεις. Ήδη από τις αρχές της θητείας της και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν διαπίστωσε σοβαρές δυσλειτουργίες και συμπεριφορές που δημιουργούσαν ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας και τις διαδικασίες τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας».«Η Δημοτική Αρχή δεν εκπλήσσεται από τις εξελίξεις των Υπηρεσιών Δόμησης και την παρέμβαση των διωκτικών αρχών, είναι άλλωστε γνωστή η αντιπαράθεση του Δήμου για σειρά πολεοδομικών ζητημάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του δήμου Κηφισιάς και ακολούθως παρατίθενται οι ενέργειες στις οποίες είχε προβεί: .«Η Δημοτική προχώρησε, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης, και συγκεκριμένα τον Ιανουαρίο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε Διευθυντή (σ.σ. πρόκειται για τον κατηγορούμενο) από τη θέση που κατείχε στην Υπηρεσία Δόμησης και την μεταφορά του σε άλλη υπηρεσία, στην οποία αρνήθηκε να παραμείνει, ενώ λίγο διάστημα αργότερα αποσπάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.Παράλληλα:-⁠ ⁠έπαυσε τη συμμετοχή του από το αρμόδιο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο βορείου τομέα-⁠ ⁠προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνσή του από την προεδρία του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων — ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.,-⁠ ⁠προχώρησε, δρώντας προληπτικά, σε ευρεία αναδιάταξη και μετακίνηση εργαζομένων από και προς την Υπηρεσία ΔόμησηςΟι κινήσεις αυτές προηγήθηκαν της σημερινής έρευνας, που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή είχε αντιληφθεί εγκαίρως την ανάγκη ουσιαστικής παρέμβασης.Η Δημοτική Αρχή αναμένει την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές σχετικά με τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Με την επίσημη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων και της δικογραφίας, θα κινηθούν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο πειθαρχικές διαδικασίες και θα ληφθούν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για κάθε υπάλληλο του οποίου η εμπλοκή τυχόν προκύψει.

Παράλληλα ο Δήμος καλεί κάθε αρμόδια αρχή και κάθε πολίτη που διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο Δήμος Κηφισιάς είναι σε πλήρη συνεργασία με τις διωκτικές αρχές και θα διαθέσει στην Ελληνική Δικαιοσύνη και κάθε αρμόδια αρχή, κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί, με στόχο να μην παραμείνει καμία σκιά και να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης.



Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων του Δήμου Κηφισιάς ασκεί καθημερινά τα καθήκοντά της με εντιμότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Τυχόν μεμονωμένες παραβατικές συμπεριφορές δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαξιώνουν συλλήβδην το προσωπικό του Δήμου ούτε να επισκιάζουν το έργο των υπαλλήλων που υπηρετούν με συνέπεια τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον.



Η τελική επιδίωξη δεν είναι μόνο να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Είναι να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια υπηρεσία κρίσιμη για τη νομιμότητα, την περιουσία τους και το μέλλον της πόλης, αλλά και σε όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι τελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και απόλυτη διαφάνεια.