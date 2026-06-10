Σε τροχαίο ενεπλάκη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μία ημέρα πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό
SPORTS
Τροχαίο ατύχημα Δημήτρης Γιαννακόπουλος ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Σε τροχαίο ενεπλάκη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μία ημέρα πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό

Υλικές ζημιές στα οχήματα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός

Σε τροχαίο ενεπλάκη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μία ημέρα πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό
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Τροχαίο ατύχημα είχε το βράδυ της Τρίτης (9/6) ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά με μόνο κάποιες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του.

Μία ημέρα πριν από τον 4ο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, το όχημά του χτύπησε με άλλο αυτοκίνητο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Σε τροχαίο ενεπλάκη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μία ημέρα πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό


Πηγή:www.gazzetta.gr
38 ΣΧΟΛΙΑ

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