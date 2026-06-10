Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Σε τροχαίο ενεπλάκη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μία ημέρα πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό
Σε τροχαίο ενεπλάκη ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μία ημέρα πριν τον τελικό με τον Ολυμπιακό
Υλικές ζημιές στα οχήματα, χωρίς να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός
Τροχαίο ατύχημα είχε το βράδυ της Τρίτης (9/6) ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά με μόνο κάποιες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητό του.
Μία ημέρα πριν από τον 4ο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, το όχημά του χτύπησε με άλλο αυτοκίνητο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Μία ημέρα πριν από τον 4ο τελικό της Stoiximan GBL κόντρα στον Ολυμπιακό, το όχημά του χτύπησε με άλλο αυτοκίνητο χωρίς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές.
Πηγή:www.gazzetta.gr
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