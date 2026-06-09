Καταδικάστηκε χειρουργός στη Θεσσαλονίκη που έκανε μαστεκτομή σε ασθενή ενώ δεν είχε γενετική προδιάθεση για καρκίνο, η γυναίκα πλήρωσε το τεστ αλλά δεν έγινε ποτέ