Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου και τα δικαιώματα του Κυπέλλου που πηγαίνουν στον ΣΚΑΪ
Η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου και τα δικαιώματα του Κυπέλλου που πηγαίνουν στον ΣΚΑΪ
Στα σκαριά το PAO TV και το Iraklis TV - Με πάνω από 7 εκατ. ευρώ στην ΕΠΟ για τρία χρόνια ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην απόκτηση των δικαιωμάτων των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος
Ο ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος προχωράει το πλάνο του να δημιουργήσει δική του πλατφόρμα για τον διαμοιρασμό των τηλεοπτικών δικαιωμάτων στις ομάδες της Super League. Σε πρώτη φάση ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ έχει χαράξει το δικό του δρόμο στα τηλεοπτικά δικαιώματα της ομάδας του στο πρωτάθλημα καθώς, σύμφωνα με την εφημερίδα LiveSport, έκλεισε την πόρτα στη Cosmote.
Εκτός από τον Παναθηναϊκό στον αέρα ήταν και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Ηρακλή. Όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα, ο κ. Αλαφούζος έκανε ήδη πρόταση στον ιδιοκτήτη του «γηραιού» Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και λέγεται πως υπάρχει αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η νεοφώτιστη ΠΑΕ θα δημιουργήσει το Iraklis TV, όπως στα σκαριά είναι και το PAO TV.
Ένα ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο κανάλι θα μεταδίδονται οι αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή με δεδομένο ότι η πλατφόρμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε λίγους μήνες. Στο μυαλό του Αλαφούζου είναι ότι τα καλύτερα παιχνίδια των «πράσινων» και του Ηρακλή θα μεταδίδονται από τον ΣΚΑΙ. Για τα μη εμπορικά παιχνίδια ίσως γίνει κρούση στα συνδρομητικά κανάλια, όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει αυτό.
Στο μεταξύ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, ωστόσο ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές για την επέκταση των συμβολαίων τους. Η ΑΕΚ πέρυσι πήρε 10 εκατ. ευρώ και ο Δικέφαλος του Βορρά 8 εκατ. ευρώ. Στόχος του Γιάννη Αλαφούζου όμως είναι να κλείσει τους δύο Δικέφαλους για τη δική του πλατφόρμα και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές.
Η Ομοσπονδία έδωσε παράταση στον διαγωνισμό και δικαιώθηκε, καθώς τελικά κατατέθηκαν τρεις προτάσεις από τηλεοπτικούς σταθμούς. Κι αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται στην αναβάθμιση της διοργάνωσης από τη διοίκηση Γκαγκάτση. Τα προηγούμενα χρόνια η ΕΠΟ παρακαλούσε τα κανάλια να καταθέσουν πρόταση κι αυτό στην περίπτωση που γινόταν ήταν σε συνδυασμό με τον χορηγό του κυπέλλου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου Ελλάδος θα καταλήξουν στον ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου. Η συνολική προσφορά του καναλιού από το Φάληρο ξεπερνάει τα 7 εκατ. ευρώ για την τριετία και είναι η μεγαλύτερη που έχει κατατεθεί στην ιστορία του θεσμού.
Εκτός από τον Παναθηναϊκό στον αέρα ήταν και τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Ηρακλή. Όπως αναφέρει η ίδια εφημερίδα, ο κ. Αλαφούζος έκανε ήδη πρόταση στον ιδιοκτήτη του «γηραιού» Παναγιώτη Μονεμβασιώτη και λέγεται πως υπάρχει αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Η νεοφώτιστη ΠΑΕ θα δημιουργήσει το Iraklis TV, όπως στα σκαριά είναι και το PAO TV.
Ένα ερώτημα που τίθεται είναι σε ποιο κανάλι θα μεταδίδονται οι αγώνες του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή με δεδομένο ότι η πλατφόρμα δεν μπορεί να δημιουργηθεί μέσα σε λίγους μήνες. Στο μυαλό του Αλαφούζου είναι ότι τα καλύτερα παιχνίδια των «πράσινων» και του Ηρακλή θα μεταδίδονται από τον ΣΚΑΙ. Για τα μη εμπορικά παιχνίδια ίσως γίνει κρούση στα συνδρομητικά κανάλια, όμως δεν είναι βέβαιο ότι θα προχωρήσει αυτό.
Στο μεταξύ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έχουν συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, ωστόσο ήδη έχουν ξεκινήσει επαφές για την επέκταση των συμβολαίων τους. Η ΑΕΚ πέρυσι πήρε 10 εκατ. ευρώ και ο Δικέφαλος του Βορρά 8 εκατ. ευρώ. Στόχος του Γιάννη Αλαφούζου όμως είναι να κλείσει τους δύο Δικέφαλους για τη δική του πλατφόρμα και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες επαφές.
Κοντά στον ΣΚΑΪ τα τηλεοπτικά του ΚυπέλλουΑυτό που σημειώνει επίσης η εφημερίδα LiveSport είναι πως η ΕΠΟ διενήργησε ανοικτό διαγωνισμό για την ανεύρεση του τηλεοπτικού παρόχου ή της εταιρείας που θα αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων των διοργανώσεων του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup για διάρκεια τριών ετών, ήτοι για τις αγωνιστικές περιόδους 2026-2027, 2027-2028 και 2028-2029 εντός της Ελληνικής Επικράτειας.
Η Ομοσπονδία έδωσε παράταση στον διαγωνισμό και δικαιώθηκε, καθώς τελικά κατατέθηκαν τρεις προτάσεις από τηλεοπτικούς σταθμούς. Κι αυτό σε ένα βαθμό οφείλεται στην αναβάθμιση της διοργάνωσης από τη διοίκηση Γκαγκάτση. Τα προηγούμενα χρόνια η ΕΠΟ παρακαλούσε τα κανάλια να καταθέσουν πρόταση κι αυτό στην περίπτωση που γινόταν ήταν σε συνδυασμό με τον χορηγό του κυπέλλου.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου Ελλάδος θα καταλήξουν στον ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου. Η συνολική προσφορά του καναλιού από το Φάληρο ξεπερνάει τα 7 εκατ. ευρώ για την τριετία και είναι η μεγαλύτερη που έχει κατατεθεί στην ιστορία του θεσμού.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα