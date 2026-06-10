Η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου και τα δικαιώματα του Κυπέλλου που πηγαίνουν στον ΣΚΑΪ

Στα σκαριά το PAO TV και το Iraklis TV - Με πάνω από 7 εκατ. ευρώ στην ΕΠΟ για τρία χρόνια ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού είναι κοντά στην απόκτηση των δικαιωμάτων των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος