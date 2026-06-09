Πτήση από το Κατάρ μετέφερε στην Τεχεράνη $3 δισ. από τα παγωμένα ιρανικά στοιχεία: Πώς συμφώνησε το Ιράν στην κατάπαυση πυρός

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν να αποδεσμεύσουν μέρος των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για να πειστεί το Ιράν να ανακοινώσει εκεχειρία με το Ισραήλ - Έστειλαν και εγγύηση για περιορισμό επιθέσεων στον Λίβανο