Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ρεάλ Μαδρίτης: «Προσφέραμε 150 εκατ. στην Ατλέτικο για τον Άλβαρεζ, αλλά δε τα δέχτηκαν»
Ρεάλ Μαδρίτης: «Προσφέραμε 150 εκατ. στην Ατλέτικο για τον Άλβαρεζ, αλλά δε τα δέχτηκαν»
Οι μερένγκες πήγαν για το colpo grosso με την απόκτηση του Αργεντινού επιθετικού, ωστόσο η Ατλέτικο ζητά τη ρήτρα που είναι μόλις.... 500 εκατ. ευρώ!
Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας ο Φλορεντίνο Πέρεθ αποκάλυψε ότι έχει ήδη καταθέσει πρόταση 150 εκατομμυρίων ευρώ σε ευρωπαϊκή ομάδα για την απόκτηση ποδοσφαιριστή της...
Όλοι υπέθεσαν ότι αναφέρεται στον Ολίσε της Μπάγερν, ωστόσο δύο 24ωρα μετά τη θριαμβευτική επανεκλογή του στην προεδρία της Ρεάλ, ο Πέρεθ ανακοίνωσε δημόσια ότι κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης, προσφέροντας 150 εκατομμύρια για τον Χουλιάν Άλβαρεζ!
Μόνο που οι «κολτσονέρος» απάντησαν μ' ένα κατηγορηματικό «όχι», ξεκαθαρίζοντας ότι για να μπουν σε οποιαδήποτε συζήτηση η Ρεάλ θα πρέπει να προσφέρει τα λεφτά που προβλέπει η ρήτρα του διεθνούς Αργεντινιού επιθετικού... Ποια είναι αυτή; Το... ευτελές ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Αναλυτικά η απίθανη ανακοίνωση της Ρεάλ:
Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατέθεσε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα δικαιώματα του Χουλιάν Άλβαρες.
Αφού τη μελέτησε και την αξιολόγησε, η Ατλέτικο Μαδρίτης ευχαρίστησε για την προσφορά, η οποία έγινε στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο συλλόγων, και την απέρριψε, παραπέμποντας στη ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή».
Όλοι υπέθεσαν ότι αναφέρεται στον Ολίσε της Μπάγερν, ωστόσο δύο 24ωρα μετά τη θριαμβευτική επανεκλογή του στην προεδρία της Ρεάλ, ο Πέρεθ ανακοίνωσε δημόσια ότι κατέθεσε επίσημη πρόταση στην Ατλέτικο Μαδρίτης, προσφέροντας 150 εκατομμύρια για τον Χουλιάν Άλβαρεζ!
Μόνο που οι «κολτσονέρος» απάντησαν μ' ένα κατηγορηματικό «όχι», ξεκαθαρίζοντας ότι για να μπουν σε οποιαδήποτε συζήτηση η Ρεάλ θα πρέπει να προσφέρει τα λεφτά που προβλέπει η ρήτρα του διεθνούς Αργεντινιού επιθετικού... Ποια είναι αυτή; Το... ευτελές ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Αναλυτικά η απίθανη ανακοίνωση της Ρεάλ:
Comunicado Oficial.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 9, 2026
Η ανακοίνωση της Ρεάλ Μαδρίτης
«Η Ρεάλ Μαδρίτης ανακοινώνει ότι, μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε σήμερα, κατέθεσε πρόταση ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ στην Ατλέτικο Μαδρίτης για τα δικαιώματα του Χουλιάν Άλβαρες.
Αφού τη μελέτησε και την αξιολόγησε, η Ατλέτικο Μαδρίτης ευχαρίστησε για την προσφορά, η οποία έγινε στο πλαίσιο των καλών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο συλλόγων, και την απέρριψε, παραπέμποντας στη ρήτρα αποδέσμευσης του ποδοσφαιριστή».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα