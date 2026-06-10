Στο ΑΣΕΑΔ ο Ολυμπιακός για Μπαρτζώκα, Λεπενιώτη και Γιαννακόπουλο, απορρίφθηκε η καταγγελία του Παναθηναϊκού

Οι Πειραιώτες με προσφυγή τους στο ΑΣΕΑΔ , ζητούν να μειωθεί η ποινή του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Νίκου Λεπενιώτη, ενώ θεωρούν πως είναι μικρή η ποινή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου