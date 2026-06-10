Πέθανε ο Λιθουανός προπονητής Βλάντας Γκαράστας
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Λιθουανία Μπάσκετ Προπονητής

Πέθανε ο Λιθουανός προπονητής Βλάντας Γκαράστας

Με την εθνική Λιθουανίας είχε δύο χάλκινα σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα ασημένιο σε Eurobasket

Πέθανε ο Λιθουανός προπονητής Βλάντας Γκαράστας
Σε θλίψη βυθίστηκε το λιθουανικό μπάσκετ, αφού ο σπουδαίος προπονητής της χώρας, Βλάντας Γκαράστας πέθανε σε ηλικία 96 ετών. Με την Ζάλγκιρις κέρδισε τρία πρωταθλήματα, ενώ ήταν φιναλίστ στη Εuroleague το 1986.

Με την εθνική Λιθουανίας είχε δύο χάλκινα σε Ολυμπιακούς Αγώνες και ένα ασημένιο σε Eurobasket. Στον πάγκο της Σοβιετικής Ένωσης κατέκτησε χάλκινο στο Eurobasket του 1989, ενώ πήρε το ασημένιο στο Παγκόσμιο του 1990.

Η Ζάλγκιρις τον αποχαιρέτησε: «Ο θρυλικός προπονητής της Ζαλγκίρις και της εθνικής ομάδας μπάσκετ ανδρών της Λιθουανίας, Βλάντας Γκαράστας, απεβίωσε σε ηλικία 94 ετών. Εκ μέρους ολόκληρου του οργανισμού, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους ανθρώπους του προπονητή».

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