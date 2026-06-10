Εκλεισε στον Ολυμπιακό ο δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο, πετάει σύντομα για Ελλάδα
SPORTS
Ολυμπιακός Πάμπλο Μαφέο

Εκλεισε στον Ολυμπιακό ο δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο, πετάει σύντομα για Ελλάδα

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έγραψε πως ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του αμυντικού της Μαγιόρκα στους Πειραιώτες

Εκλεισε στον Ολυμπιακό ο δεξιός μπακ Πάμπλο Μαφέο, πετάει σύντομα για Ελλάδα
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Μετά τον Κώστα Φορτούνη, ο Ολυμπιακός έκλεισε και τον Πάμπλο Μαφέο καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή όσο και τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Αυτό ανέφερε ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος έγραψε στο X ότι οι δύο πλευρές τα έχουν βρει σε όλα και η μεταγραφή έχει οριστικοποιηθεί, αναφέροντας ότι ο 28χρονος ακραίος μπακ θα ταξιδέψει στην Ελλάδα στις 17 του μήνα.

Με αυτόν τον τρόπο, οι Πειραιώτες καλύπτουν το κενό που αφήνει ο Κοστίνια, ο οποίος έκλεισε στην Μπράιτον (είχατε διαβάσει πρώτοι στο Gazzetta) και φουλάρει για την απόκτηση του Τριαντάφυλλου Τσάπρα για κλείσει τον φάκελο του δεξιού άκρου της άμυνας.
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