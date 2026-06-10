Θεοδωρικάκος: Στόχος εθνική συμφωνία για φθηνότερα τρόφιμα, τι συζητά με σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων
Θεοδωρικάκος: Στόχος εθνική συμφωνία για φθηνότερα τρόφιμα, τι συζητά με σούπερ μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων
Το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαβουλεύσεις του υπουργείου Ανάπτυξης με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, με στόχο την επίτευξη μιας «εθνικής συμφωνίας» για μειώσεις τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
Το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ενώ είχε προηγηθεί, χθες, αντίστοιχη συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα καταγράφεται θετικό, προκειμένου να γίνει πράξη μια συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά είδη. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, η διαδικασία απαιτεί σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικά από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων, ώστε οι μειώσεις να αφορούν καίριες κατηγορίες προϊόντων και όχι αποσπασματικές κινήσεις περιορισμένης εμβέλειας.
Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, το μέτρο του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Αυτό επιβεβαίωσε και ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1 FM, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία με την αγορά.
«Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Ανάπτυξης συνέδεσε την επαναφορά του πλαφόν με τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην εφαρμογή του μέτρου δεν έχουν εκλείψει.
«Ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου, διότι οι αιτίες που μας οδηγήσαν στο να το καθιερώσουμε, δυστυχώς δεν έχουν αρθεί. Συζητάμε όμως με την αγορά για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε.
Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος επέμεινε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα εισπράττονται. «Η απάντησή μου είναι κατηγορηματική. Η θεωρία ότι δεν εισπράττονται χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να μην επιβάλλονται πρόστιμα. Γίνονται αυστηροί έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον παραβιάζει το νόμο», τόνισε.
Η πρωτοβουλία έρχεται λίγες ώρες μετά τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που έδειξαν πληθωρισμό 5,2% τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση που καταγράφεται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.
Το πρωί πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας, ενώ είχε προηγηθεί, χθες, αντίστοιχη συνάντηση με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα καταγράφεται θετικό, προκειμένου να γίνει πράξη μια συμφωνία για μείωση τιμών σε βασικά είδη. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, η διαδικασία απαιτεί σοβαρή προεργασία από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ειδικά από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ και τη βιομηχανία τροφίμων, ώστε οι μειώσεις να αφορούν καίριες κατηγορίες προϊόντων και όχι αποσπασματικές κινήσεις περιορισμένης εμβέλειας.
Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια, το μέτρο του πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους θα παραμείνει σε ισχύ. Αυτό επιβεβαίωσε και ο κ. Θεοδωρικάκος, μιλώντας το πρωί στα Παραπολιτικά 90,1 FM, σημειώνοντας ότι στόχος είναι να υπάρξει συμφωνία με την αγορά.
«Είμαστε σε συζήτηση τόσο με τη βιομηχανία τροφίμων όσο και με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να υπάρξουν μειώσεις τιμών σε προϊόντα ευρείας χρήσης από το μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Στοχεύουμε να υπάρξει συμφωνία. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί τώρα, το πλαφόν θα πρέπει να παραταθεί για ένα δίμηνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο υπουργός Ανάπτυξης συνέδεσε την επαναφορά του πλαφόν με τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί η πολεμική αναμέτρηση στη Μέση Ανατολή, υπογραμμίζοντας ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην εφαρμογή του μέτρου δεν έχουν εκλείψει.
«Ο προσανατολισμός μας είναι να το παρατείνουμε και μετά τις 30 Ιουνίου, διότι οι αιτίες που μας οδηγήσαν στο να το καθιερώσουμε, δυστυχώς δεν έχουν αρθεί. Συζητάμε όμως με την αγορά για να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα», σημείωσε.
Παράλληλα, ο κ. Θεοδωρικάκος επέμεινε ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα πρόστιμα εισπράττονται. «Η απάντησή μου είναι κατηγορηματική. Η θεωρία ότι δεν εισπράττονται χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για να μην επιβάλλονται πρόστιμα. Γίνονται αυστηροί έλεγχοι και επιβάλλονται πρόστιμα σε όποιον παραβιάζει το νόμο», τόνισε.
Η πρωτοβουλία έρχεται λίγες ώρες μετά τα νέα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που έδειξαν πληθωρισμό 5,2% τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας ότι οι πιέσεις στις τιμές παραμένουν ισχυρές, παρά τη σταδιακή αποκλιμάκωση που καταγράφεται σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων.
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