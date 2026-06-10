Δίκτυο ανακουφιστικής φροντίδας 500 κλινών σε όλη την Ελλάδα, οι οκτώ στρατηγικοί άξονες

«Σταδιακά θα ξεκινήσει η ανάπτυξη τους», ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου