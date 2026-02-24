O Ντέιβιντ Μπέκαμ πήγε για σκι με την κόρη του: Η δημιουργία αναμνήσεων με τα παιδιά, είτε όλοι μαζί είτε ξεχωριστά, ήταν πάντα σημαντική για εμένα

Για σκι με την κόρη του Χάρπερ πήγε ο Ντέιβιντ Μπέκαμ , επισημαίνοντας τη σημασία που έχει για τον ίδιο η δημιουργία αναμνήσεων με τα παιδιά του, σε μια περίοδο που παραμένει σε εξέλιξη η ένταση στις σχέσεις του με τον πρωτότοκο γιο του, Μπρούκλιν

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής βρέθηκε στο Κουρσεβέλ μαζί με τη 14χρονη κόρη του, όπου έκαναν δραστηριότητες στο χιόνι και εξόδους για φαγητό. Σε ανάρτησή του στο Instagram έγραψε: «Η δημιουργία αναμνήσεων με τα παιδιά, είτε όλοι μαζί είτε ξεχωριστά, ήταν πάντα σημαντική για μένα. Αυτή την εβδομάδα, εγώ και η Χάρπερ δημιουργήσαμε μερικές ακόμη αναμνήσεις. Σε αγαπώ, όμορφη κυρία».

Πρόσφατα, η Χάρπερ προχώρησε σε ανάρτηση στο Instagram, δημοσιεύοντας φωτογραφίες με τον Μπρούκλιν και τα αδέρφια της, Ρομέο και Κρουζ. Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου έγραψε: «Σας αγαπώ όλους τόσο πολύ, τα λόγια δεν μπορούν να το περιγράψουν», ενώ σε άλλη δημοσίευση χαρακτήρισε τα αδέρφια της «τα καλύτερα μεγάλα αδέρφια σε ολόκληρο τον κόσμο». Οι αναρτήσεις ήταν αρχικά ορατές μόνο στους 93 ακολούθους του ιδιωτικού της λογαριασμού, ωστόσο λίγο αργότερα η μητέρα της, Βικτόρια τις αναδημοσίευσε στο δικό της προφίλ, που είναι δημόσιο.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Μπρούκλιν προχώρησε σε δημόσια τοποθέτηση μέσω του λογαριασμού του στα social media, στην οποία επέκρινε τους γονείς του, ενώ κατηγόρησε τη μητέρα του ότι «οικειοποιήθηκε» τον γάμο του με τη Νίκολα Πελτζ και πρόσθεσε ότι τον «έφερε σε δύσκολη θέση» με «ακατάλληλο» χορό.

Επιπλέον, φέρεται να απέστειλε εξώδικο στη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ, ζητώντας να επικοινωνούν μαζί του μόνο μέσω δικηγόρων.