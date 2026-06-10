Γιάννης Κότσιρας: Το τυφλό παιδάκι που συγκίνησε με την ερμηνεία του σε συναυλία του τραγουδιστή, δείτε βίντεο
Ο μικρός Θανάσης ανέβηκε στη σκηνή και καταχειροκροτήθηκε ερμηνεύοντας το «Κάθε Φορά»
Την Τρίτη 9 Ιουνίου, ο καλλιτέχνης πραγματοποίησε μια ζωντανή εμφάνιση στο Θέατρο Βράχων για τα 30 χρόνια της πορείας του στη δισκογραφία. Ανάμεσα στις στιγμές που ξεχώρισαν και καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, ήταν όταν ο Γιάννης Κότσιρας έδωσε το μικρόφωνο στον μικρό Θανάση για να ερμηνεύσει το «Κάθε Φορά». Τόσο ο καλλιτέχνης, όσο και οι θεατές απόλαυσαν την ενέργεια του μικρού παιδιού, χειροκροτώντας τον.
Η συναυλία ήταν προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία. Πριν από την έναρξη της εμφάνισης πραγματοποιήθηκε ξενάγηση μέσω της αφής για άτομα με αναπηρία όρασης, ενώ για κωφούς και βαρήκοους υπήρχε παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ). Παράλληλα, ο χώρος διέθετε τις απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητική αναπηρία και χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων. Ο Γιάννης Κότσιρας πριν υποδεχτεί τον μικρό Θανάση στη σκηνή, ανέφερε ότι το παιδί έπιασε την κιθάρα κατά την απτική ξενάγηση και έπαιξε αμέσως, τονίζοντας ότι έχει μία έφεση στη μουσική.
Δείτε τα βίντεο
@protothema.gr
🥹🥰Ο μικρός Θανάσης ανέβηκε στη σκηνή με τον @Yannis Kotsiras Official στο Θέατρο Βράχων και καταχειροκροτήθηκε! @Minos EMI #protothema #news #greektiktok #I♬ πρωτότυπος ήχος - protothema.gr
@panosalas
«Ντράπηκαν όλα τα “δε μπορώ” μου…» Ένα τυφλό παιδάκι πάνω στη σκηνή… μια φωνή γεμάτη ψυχή… και ένα κοινό που σώπασε για να το ακούσει. 🙏 Ο Κοτσιράς του έδωσε το μικρόφωνο και εκείνη τη στιγμή απέδειξε πως το ταλέντο, η δύναμη και η καρδιά δεν έχουν όρια. Μερικές στιγμές δεν είναι απλά viral… είναι μαθήματα ζωής. ✨ #kotsiras #fyp♬ πρωτότυπος ήχος - pansal
@cultural_stories
Εκτός του ότι είναι στην κορυφή σταθερά τόσα χρόνια ο κ. Κότσιρας, χθες και σήμερα στο Θέατρο Βράχων τραγούδησε για ΟΛΟΥΣ. Για τους ανθρώπους με αναπηρία όρασης είχαμε απτική ξενάγηση πριν την έναρξη της συναυλίας, για κωφούς και βαρήκοους είχε παράλληλη διερμηνεία στην ΕΝΓ και φυσικά ο χώρος φρόντισε να είναι προσβάσιμος και για ανθρώπους με κινητική αναπηρία- χρήστες αναπηρικού αμαξιδίου. Συγχαρητήρια και στον καλλιτέχνη και στους μουσικούς του και στην Menta Art Events. Ευχαριστώ τόσο πολύ για τη συνεργασία 🙏 #culturalstories #kotsiras #theatrovraxon #τεχνη #προσβασιμοτητα♬ Kathe Fora - Yiannis Kotsiras
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