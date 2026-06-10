Θανάσης Πάτρας: Ο Τραϊανός Δέλλας πόσο κύριος, πόσο βράχος; Δεν θα έπρεπε όμως να είναι εξαίρεση, αλλά ο κανόνας





Συνεχίζοντας, ο παρουσιαστής υπογράμμισε πως θεωρεί αυτονόητη τη στήριξη προς τον σύντροφο στις δύσκολες στιγμές: « Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι η γυναίκα μου θα έχει κάτι και δεν θα είμαι εκεί. Καταλαβαίνεις, λοιπόν, ότι ως κοινωνία πλέον έχουμε έλλειμμα, όταν το αυτονόητο, που μπράβο στον Τραϊανό που το έκανε, μπράβο του που άντεξε όλα αυτά τα χρόνια κι αυτός, με τη δυσκολία που πέρναγε, είναι το ζητούμενο ».



Η Γωγώ Μαστροκώστα πέθανε από καρκίνο τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας. Η δυσάρεστη είδηση γνωστοποιήθηκε μέσω μίας συγκινητικής ανάρτησης που έκανε η κόρη της, Βικτώρια στα social media.



Τη στάση που κράτησε ο Τραϊανός Δέλλας στο πλευρό της Γωγώς Μαστροκώστα όλα αυτά τα χρόνια εξήρε ο Θανάσης Πάτρας , επισημαίνοντας ωστόσο ότι η αφοσίωση και η στήριξή του προς τη σύζυγό του δεν θα έπρεπε να αποτελούν εξαίρεση, αλλά τον κανόνα.Ο παρουσιαστής έστειλε αρχικά συλλυπητήρια στην οικογένεια του πρώην μοντέλου και γυμνάστριας που έφυγε από τη ζωή στα 56 της χρόνια , εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη του για τον θάνατό της. Παράλληλα, ο Θανάσης Πάτρας στάθηκε στα σχόλια που έγιναν μετά τη δυσάρεστη είδηση για την απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, με πολλούς να επαινούν τον προπονητή, ο οποίος ήταν στο πλευρό της συζύγου του μέχρι το τέλος.Από τη μεριά του ο Θανάσης Πάτρας τόνισε ότι η στάση του Τραϊανού Δέλλα είναι αξιέπαινη , ωστόσο κατά τη γνώμη του δεν θα έπρεπε να αποτελεί εξαίρεση: «Θέλω να πω συλλυπητήρια στον Τραϊανό Δέλλα και την κόρη του, τη Βικτώρια, για το χαμό της Γωγώς. Είχα πάρα πολλά χρόνια να δω τη Γωγώ, δουλεύαμε μαζί επί Θέμου. Ήταν αντράκι η Γωγώ, πραγματικά. Ο Τραϊανός, πόσο μεγάλο μέγεθος, πόσο κύριος, πόσο βράχος. Δεν θα έπρεπε, όμως, ο Τραϊανός να είναι η εξαίρεση, θα έπρεπε να είναι ο κανόνας. Χειροκροτούμε έναν άνθρωπο επειδή κάνει το αυτονόητο. Και καλά κάνουμε και τον χειροκροτούμε, αλλά κανονικά δεν θα έπρεπε να είμαστε όλοι έτσι με τη γυναίκα μας; Δεν θα έπρεπε η οικογένειά μας είναι για εμάς ιερή; Δεν θα έπρεπε να είμαστε εκεί πάντα; Εγώ για τη γυναίκα μου είμαι πάντα εκεί».