Τζένη Μπαλατσινού για τον γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου: Είναι μια ιδιαίτερη, συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα
Τζένη Μπαλατσινού για τον γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου: Είναι μια ιδιαίτερη, συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα
Η Αμαλία Κωστοπούλου παντρεύτηκε στη Μεσσηνία με τον επιχειρηματία, Τζέικ Μεντγουελ
Ως μία συγκινητική στιγμή χαρακτήρισε η Τζένη Μπαλατσινού τον πρόσφατο γάμο της κόρης της, Αμαλίας Κωστοπούλου με τον Τζέικ Μεντγουελ.
Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί στη Μεσσηνία παρουσία οικογένειας, φίλων και αγαπημένων προσώπων. Το πρώην μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου, και μεταξύ άλλων έκανε ένα σύντομο σχόλιο για την ευχάριστη στιγμή που βίωσε στις 30 Μαΐου.
Πιο συγκεκριμένα, η Τζένη Μπαλατσινού εξήγησε πως για έναν γονέα η στιγμή που το παιδί του παντρεύεται είναι ιδιαίτερα συγκινητική: «Είναι μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα και θα ήθελα να μείνουμε εδώ».
Δείτε το βίντεο
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν μπροστά σε περίπου 350 προσκεκλημένους που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να παραστούν στη σημαντική αυτή ημέρα. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο και τη δεξίωση, δείχνοντας στους ακολούθους της στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά.
Στις αναρτήσεις της στο Instagram καταγράφονται μεταξύ άλλων, η στιγμή που ο πατέρας της την παρέδωσε στον γαμπρό, το πρώτο φιλί του ζευγαριού ως νεόνυμφοι, ο πρώτος τους χορός, καθώς και η γαμήλια τούρτα. Από το υλικό που μοιράστηκε, φαίνεται επίσης ότι η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε να αλλάξει εμφάνιση κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φορώντας ένα δεύτερο νυφικό σε εφαρμοστή γραμμή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Το ζευγάρι επέλεξε να παντρευτεί στη Μεσσηνία παρουσία οικογένειας, φίλων και αγαπημένων προσώπων. Το πρώην μοντέλο έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου, και μεταξύ άλλων έκανε ένα σύντομο σχόλιο για την ευχάριστη στιγμή που βίωσε στις 30 Μαΐου.
Πιο συγκεκριμένα, η Τζένη Μπαλατσινού εξήγησε πως για έναν γονέα η στιγμή που το παιδί του παντρεύεται είναι ιδιαίτερα συγκινητική: «Είναι μια ιδιαίτερη συγκινητική στιγμή για κάθε γονέα και θα ήθελα να μείνουμε εδώ».
Δείτε το βίντεο
Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Αμερικανός επιχειρηματίας παντρεύτηκαν μπροστά σε περίπου 350 προσκεκλημένους που ταξίδεψαν από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να παραστούν στη σημαντική αυτή ημέρα. Η κόρη του Πέτρου Κωστόπουλου και της Τζένης Μπαλατσινού δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφίες και βίντεο από τον γάμο και τη δεξίωση, δείχνοντας στους ακολούθους της στιγμιότυπα από τη λαμπερή βραδιά.
Στις αναρτήσεις της στο Instagram καταγράφονται μεταξύ άλλων, η στιγμή που ο πατέρας της την παρέδωσε στον γαμπρό, το πρώτο φιλί του ζευγαριού ως νεόνυμφοι, ο πρώτος τους χορός, καθώς και η γαμήλια τούρτα. Από το υλικό που μοιράστηκε, φαίνεται επίσης ότι η Αμαλία Κωστοπούλου επέλεξε να αλλάξει εμφάνιση κατά τη διάρκεια της βραδιάς, φορώντας ένα δεύτερο νυφικό σε εφαρμοστή γραμμή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
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