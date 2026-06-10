Για τον Όμιλο Sani/Ikos, η βιωσιμότητα αποτελεί μια διαρκή διαδικασία προσαρμογής και εξέλιξης, που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται οι εμπειρίες φιλοξενίας
Ρία Ελληνίδου: Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, τα ζευγάρια καταλήγουν να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα σόγια που γκρινιάζουν
Ρία Ελληνίδου: Δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου, τα ζευγάρια καταλήγουν να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα σόγια που γκρινιάζουν
«Όταν το βλέπεις αυτό λες "ωχ κακό" γιατί το κάνουν γι' αυτούς και τελικά δεν είναι γι' αυτούς» είπε η τραγουδίστρια
Για τη διαφωνία της με τη διαδικασία του γάμου, την επιλογή της Νίκαιας για το βίντεοκλιπ του τραγουδιού της «Σαφάρι» και την εργασιομανία της μίλησε η Ρία Ελληνίδου το βράδυ της Τρίτης στον ΑΝΤ1.
Όπως είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου «δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου. Δεν περνάνε καλά τα ζευγάρια για την ημέρα του γάμου γιατί από την πολύ Γκράντε οργάνωση που θέλουν να κάνουν, καταλήγουν αν εξυπηρετούν του άλλους και να προσπαθούν ηρεμήσουν τα σόγια που γκρνιάζουν αντί να περάσουν όμορφα. Και όταν το βλέπεις αυτό λες "ωχ κακό" γιατί το κάνουν γι' αυτούς και τελικά δεν είναι γι' αυτούς».
Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «αυτό που σκέφτομαι καμία φορά τι με ταλαιπώρησε είναι ότι επειδή είμαι εργασιομανής δεν έχω κάνει τόσες διακοπές θα ήθελα και αυτό λίγο μου στοιχίζει. Γιατί βλέπω ότι οι φίλοι και η οικογένειά μου ζουν περισσότερες στιγμές από την προσωπική τους ζωή ενώ εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια το διαλέγω. Κάθε χρόνο λέω "πω πω άλλαξα". Είμαι πιο σίγουρη για πράγματα που θέλω, είμαι πιο ήρεμη, ίσως να αγχώνομαι λιγότερο»
Όσον αφορά, τέλος, για την επιλογή της Νίκαιας για το βίντεοκλιπ του τραγουδιού της με τίτλο «Σαφάρι», η Ρία Ελληνίδου είπε «δεν μου χαλάσανε χατίρι από την Panik. Πώς συνδύασαν το Σαφάρι με τη Νίκαια της Γαλλίας, δεν ξέρω. Ήθελα ένα μέρος με γραφικό τοπίο και η συνεργάτιδά μου η Σοφία Μπεκιάρη στην Panik, δεν μου χάλασε χατίρι σε τίποτα»
Όπως είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου «δεν μου αρέσει η διαδικασία του γάμου. Δεν περνάνε καλά τα ζευγάρια για την ημέρα του γάμου γιατί από την πολύ Γκράντε οργάνωση που θέλουν να κάνουν, καταλήγουν αν εξυπηρετούν του άλλους και να προσπαθούν ηρεμήσουν τα σόγια που γκρνιάζουν αντί να περάσουν όμορφα. Και όταν το βλέπεις αυτό λες "ωχ κακό" γιατί το κάνουν γι' αυτούς και τελικά δεν είναι γι' αυτούς».
Εξομολογήθηκε, επίσης, ότι «αυτό που σκέφτομαι καμία φορά τι με ταλαιπώρησε είναι ότι επειδή είμαι εργασιομανής δεν έχω κάνει τόσες διακοπές θα ήθελα και αυτό λίγο μου στοιχίζει. Γιατί βλέπω ότι οι φίλοι και η οικογένειά μου ζουν περισσότερες στιγμές από την προσωπική τους ζωή ενώ εγώ δεν έχω αυτή την πολυτέλεια. Βέβαια το διαλέγω. Κάθε χρόνο λέω "πω πω άλλαξα". Είμαι πιο σίγουρη για πράγματα που θέλω, είμαι πιο ήρεμη, ίσως να αγχώνομαι λιγότερο»
Όσον αφορά, τέλος, για την επιλογή της Νίκαιας για το βίντεοκλιπ του τραγουδιού της με τίτλο «Σαφάρι», η Ρία Ελληνίδου είπε «δεν μου χαλάσανε χατίρι από την Panik. Πώς συνδύασαν το Σαφάρι με τη Νίκαια της Γαλλίας, δεν ξέρω. Ήθελα ένα μέρος με γραφικό τοπίο και η συνεργάτιδά μου η Σοφία Μπεκιάρη στην Panik, δεν μου χάλασε χατίρι σε τίποτα»
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