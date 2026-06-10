Ραμόνα Βλαντή: Δεν θα έδινα 10.000 ευρώ να πάω στις Κάννες, εμφανίζομαι μόνο εκεί που με καλούν
Ραμόνα Βλαντή: Δεν θα έδινα 10.000 ευρώ να πάω στις Κάννες, εμφανίζομαι μόνο εκεί που με καλούν
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks αρνήθηκε να σχολιάσει την εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στις Κάννες λέγοντας «εγώ ξέρω μόνο για τις δικές μου εμφανίσεις που είναι πάντα τέλειες»
Αρνητική εμφανίστηκε η Ραμόνα Βλαντή στο ενδεχόμενο να πληρώσει το πόσο των 10.000 ευρώ για να βρεθεί στο Φεστιβάλ των Καννών, τονίζοντας ότι πηγαίνει μόνο σε εκδηλώσεις που έχει δεχτεί πρόσκληση.
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου, και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερωτήσεις για την πρόσφατη εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο κινηματογραφικό φεστιβάλ, ποζάροντας με μία μακριά μπλε τουαλέτα. Από τη μεριά της η Ραμόνα Βλαντή αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη εμφάνιση λέγοντας «ποια εμφάνιση; Εγώ ξέρω μόνο για τις δικές μου εμφανίσεις που είναι πάντα τέλειες».
Στη συνέχεια, τόνισε ότι δεν θα δεχόταν να πληρώσει για να φωτογραφηθεί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών: «Δεν θα έδινα 10.000 ευρώ να πάω στις Κάννες, εγώ πάω μόνο εκεί που με καλούν και έχω λόγο ύπαρξης».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks απάντησε στο αν θα μπορούσε ντυθεί πιο απλά, λέγοντας: «Μα δεν είμαι απλός εγώ σαν άνθρωπος. Γενικά η όλη Ραμόνα δεν είναι ένα απλό πράγμα, οπότε και το σύνολο δεν μπορεί να είναι απλό. Ούτε όταν κοιμάμαι δεν μπορώ να είμαι απλή. Οι πιτζάμες μου είναι μεταξωτές, με σχέδια».
Πριν από λίγες ημέρες, στις 22 Μαΐου, η influencer περπάτησε για πρώτη φορά στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών με ένα φόρεμα-υπερπαραγωγή σε μπλε χρώμα. Σε βίντεο που δημοσίευσε στις 3 Ιουνίου στο TikTok εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι δεν πλήρωσε για να βρεθεί στις Κάννες, όπως είχαν υποστηρίξει πολλοί.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε ότι αν και έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει, είχε πρόταση για το Φεστιβάλ μέσω ενός φίλου της, που γνώριζε ένα πρόσωπο από την παραγωγή. Όπως είπε: «Μου λέει “αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες και πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο”. Και που λέτε φτάνει τώρα ο καιρός για τις Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα και άλλες Ελληνίδες πολλές, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, δεν χρειάστηκε να έχω κάποια εταιρία γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες». Κλείνοντας κατέληξε: «Οπότε, το δέχεσαι ή το απορρίπτεις, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, αυτά. Τα είπα, ηρέμησα, σχολιάστε ό,τι θέλετε».
Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks έκανε δηλώσεις στην κάμερα του «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 10 Ιουνίου, και μεταξύ άλλων δέχτηκε ερωτήσεις για την πρόσφατη εμφάνιση της Ιωάννας Τούνη στο κινηματογραφικό φεστιβάλ, ποζάροντας με μία μακριά μπλε τουαλέτα. Από τη μεριά της η Ραμόνα Βλαντή αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη εμφάνιση λέγοντας «ποια εμφάνιση; Εγώ ξέρω μόνο για τις δικές μου εμφανίσεις που είναι πάντα τέλειες».
Στη συνέχεια, τόνισε ότι δεν θα δεχόταν να πληρώσει για να φωτογραφηθεί στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ των Καννών: «Δεν θα έδινα 10.000 ευρώ να πάω στις Κάννες, εγώ πάω μόνο εκεί που με καλούν και έχω λόγο ύπαρξης».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο, η πρώην παίκτρια του My Style Rocks απάντησε στο αν θα μπορούσε ντυθεί πιο απλά, λέγοντας: «Μα δεν είμαι απλός εγώ σαν άνθρωπος. Γενικά η όλη Ραμόνα δεν είναι ένα απλό πράγμα, οπότε και το σύνολο δεν μπορεί να είναι απλό. Ούτε όταν κοιμάμαι δεν μπορώ να είμαι απλή. Οι πιτζάμες μου είναι μεταξωτές, με σχέδια».
Πριν από λίγες ημέρες, στις 22 Μαΐου, η influencer περπάτησε για πρώτη φορά στο 79ο Φεστιβάλ των Καννών με ένα φόρεμα-υπερπαραγωγή σε μπλε χρώμα. Σε βίντεο που δημοσίευσε στις 3 Ιουνίου στο TikTok εξήγησε στους διαδικτυακούς της φίλους ότι δεν πλήρωσε για να βρεθεί στις Κάννες, όπως είχαν υποστηρίξει πολλοί.
Πιο αναλυτικά, δήλωσε ότι αν και έχει την οικονομική δυνατότητα να πληρώσει, είχε πρόταση για το Φεστιβάλ μέσω ενός φίλου της, που γνώριζε ένα πρόσωπο από την παραγωγή. Όπως είπε: «Μου λέει “αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες και πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο”. Και που λέτε φτάνει τώρα ο καιρός για τις Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα και άλλες Ελληνίδες πολλές, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, δεν χρειάστηκε να έχω κάποια εταιρία γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες». Κλείνοντας κατέληξε: «Οπότε, το δέχεσαι ή το απορρίπτεις, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, αυτά. Τα είπα, ηρέμησα, σχολιάστε ό,τι θέλετε».
@j.touni
Σορρυ που θα σου το χαλάσω❤️🥹 εντωμεταξύ κάθε χρόνο πηγαίνουν δεκάδες έλληνες ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΟΙ με τον χώρο του κινηματογράφου και δεν είδα κανέναν να θορυβείται τόσο! Πήγα εγώ και ξαφνικά «πως», «τι» και «γιατί»… λες να θιχτήκανε όλοι ξαφνικά εκ μέρους του θεσμού… ή μήπως είναι κάτι άλλο;🤔🤔🤔 #cannesfilmfestival #jtouni #storytime #μπεςφοργιου♬ original sound - Ioanna Touni
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