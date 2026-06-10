Γιώργος Χρυσοστόμου: Έχω κάτι που λέγεται ανηδονία και δεν έχω απολαύσει τίποτα, παλιά νόμιζα ότι μόνο εγώ είμαι ο καλύτερος που υπάρχει

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο Γιώργος Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στο παρελθόν του, στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, που θεωρούσε πως ήταν ο καλύτερος και πίστευε ότι δεν χρειαζόταν να προσπαθήσει πολύ για να τα καταφέρει: «Νόμιζα ότι όλος ο κόσμος γυρίζει γύρω από μένα, ότι μόνο εγώ είμαι ο καλύτερος που υπάρχει. Μου είχαν πει στη σχολή ότι είμαι ο καλύτερος κι εγώ δεν πήγαινα πολύ επαγγελματικά στις δουλειές, είχα τουπέ γιατί νόμιζα ότι ήμουν κάποιος. Μετά ήρθαν κάτι "μπάτσες" και με ισιώσανε. Τώρα καταλαβαίνω, γιατί με είχε πετάξει το σύστημα εκτός για 6-7 χρόνια, την είχα “ακούσει”. Αλλά αυτό το καταλαβαίνεις μετά, όσο είσαι μέσα, είσαι θυμωμένος. Κάτι σου φταίει, αλλά ποτέ εσύ. Αλλά ήμουν πραγματικά επηρμένος. Ήταν λογικό γιατί ευτυχώς με έπιασε σε μία ηλικία και βιολογικά πολύ μικρή, 21 ετών, που νόμιζα ότι όλες οι δουλειές είναι δικές μου και μετά η ζωή σου λέει "είναι κι άλλα" και αναρωτιέται "α, πρέπει να προσπαθώ;" και μετά άρχισα να δουλευώ πολύ, ήρθαν τα λεφτά τα οποία έφυγαν και νομίζεις ότι έτσι θα πηγαίνει και μετά ήρθε η κρίση... Ήταν 6-7 χρόνια που δεν έπαιρνε άνθρωπος τηλέφωνο. Πήγαινα στις δουλειές για να με απορρίψουν και μετά έλεγα ότι έφταιγαν οι άλλοι. Συντηρούσα κι εγώ μία αυτοκαταστροφική πορεία. Όλα αυτά άρχισαν να με κουδουνίζουν πολύ πιο μετά και άρχισα να ρωτάω τους φίλους μου τι λάθος κάνω και να το βλέπω και σε άλλους», είπε.