Η Δανάη Μπάρκα χορεύει το «ωραία που είναι η νύφη μας» πριν από τον γάμο της, δείτε βίντεο
Η Δανάη Μπάρκα χορεύει το «ωραία που είναι η νύφη μας» πριν από τον γάμο της, δείτε βίντεο
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια έκανε πρόβα νυφικού
Τις ετοιμασίες του γάμου της έχει ξεκινήσει η Δανάη Μπάρκα, με την ίδια να δείχνει ότι απολαμβάνει αυτήν την περίοδο, καθώς σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media εμφανίστηκε να χορεύει το «ωραία που είναι η νύφη μας».
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση. Την Τρίτη 9 Ιουνίου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, από επίσκεψή της σε γνωστό οίκο μόδας για την πρόβα του νυφικού της.
Πιο αναλυτικά, χόρεψε το παραδοσιακό τραγούδι «ωραία που είναι η νύφη μας» ενώ παράλληλα φώναζε «τι γίνεται εδώ μέσα με τις προβούλες».
Δείτε το βίντεο
Η Δανάη Μπάρκα είχε μιλήσει και για την πορεία των προετοιμασιών του γάμου της σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε στις 27 Μαΐου. Αναφερόμενη στον επικείμενο γάμο της είχε παραδεχτεί ότι δεν έχει αφιερώσει ιδιαίτερο χρόνο στην οργάνωση της τελετής και της δεξίωσης, καθώς αρκετές εκκρεμότητες παραμένουν ανοιχτές. «Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα. Δεν έχω στείλει προσκλήσεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη, αλλά πολύ χαρούμενη και στην κοσμάρα μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.
Η ηθοποιός και παρουσιάστρια ετοιμάζεται να παντρευτεί με τον σύντροφό της, Φάνη Μπότση. Την Τρίτη 9 Ιουνίου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, από επίσκεψή της σε γνωστό οίκο μόδας για την πρόβα του νυφικού της.
Πιο αναλυτικά, χόρεψε το παραδοσιακό τραγούδι «ωραία που είναι η νύφη μας» ενώ παράλληλα φώναζε «τι γίνεται εδώ μέσα με τις προβούλες».
Δείτε το βίντεο
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