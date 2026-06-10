Η Δανάη Μπάρκα χορεύει το «ωραία που είναι η νύφη μας» πριν από τον γάμο της, δείτε βίντεο

Φάνη Μπότση . Την Τρίτη 9 Ιουνίου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο, από επίσκεψή της σε γνωστό οίκο μόδας για την πρόβα του νυφικού της.

Η Δανάη Μπάρκα είχε μιλήσει και για την πορεία των προετοιμασιών του γάμου της σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Happy Day», η οποία προβλήθηκε στις 27 Μαΐου. Αναφερόμενη στον επικείμενο γάμο της είχε παραδεχτεί ότι δεν έχει αφιερώσει ιδιαίτερο χρόνο στην οργάνωση της τελετής και της δεξίωσης, καθώς αρκετές εκκρεμότητες παραμένουν ανοιχτές.

«Είναι όλα πολύ ανοργάνωτα. Δεν έχω στείλει προσκλήσεις, δεν έχω κάνει τίποτα. Είμαι πολύ ανοργάνωτη, αλλά πολύ χαρούμενη και στην κοσμάρα μου», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.