Ζητά μείωση της ποινής του ο δολοφόνος της οικογένειας Κλότση: Τους είχε σκοτώσει επειδή του χρώσταγαν ενοίκια

Είχε ομολογήσει κυνικά ότι σκότωσε το ζευγάρι και έπνιξε τα δύο παιδάκια, δύο και τριών χρόνων, επειδή ήταν απλήρωτα τα ενοίκια του σπιτιού του