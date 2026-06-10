Αίγιο: Η στιγμή που απομακρύνονται το αεροβόλο, ρουχισμός και άλλα πειστήρια από το σπίτι που έγινε το φονικό, βίντεο
Αίγιο: Η στιγμή που απομακρύνονται το αεροβόλο, ρουχισμός και άλλα πειστήρια από το σπίτι που έγινε το φονικό, βίντεο
Για την διπλή ανθρωποκτονία, μητέρας και γιου, συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης
Χειροπέδες πέρασαν τελικά οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας στον 65χρονο Ιταλό που ήταν ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονίας της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της, στον Λόγγο Αιγίου.
Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διπλή ανθρωποκτονία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ο 65χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αιγίου.
Σύμφωνα με τη λιτή ανακοίνωση που εκδόθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία για διπλή ανθρωποκτονία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ο 65χρονος θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Αιγίου.
Νέες εικόνες από το σπίτι του φονικούΣε νέες εικόνες του Orange Press Agency από το σημείο των ερευνών αποτυπώνεται η στιγμή που απομακρύνονται (χθες) ένα αεροβόλο όπλο, ρουχισμός και άλλα πειστήρια από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το στυγερό, διπλό φονικό.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα