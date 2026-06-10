Χρήστος Κούτρας για Παπανώτα μετά τα σχόλια για την παρουσίαση της απονομής της Λιόλιου: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, είναι απλά τα πράγματα
Χρήστος Κούτρας για Παπανώτα μετά τα σχόλια για την παρουσίαση της απονομής της Λιόλιου: Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, είναι απλά τα πράγματα
Ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος παρουσίασαν την απονομή για το πλατινένιο άλμπουμ της τραγουδίστριας
Στα σχόλια του Δημήτρη Παπανώτα για την παρουσίαση της απονομής δίσκου της Κατερίνας Λιόλιου από τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα απάντησε ο τελευταίος, τονίζοντας ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του.
Το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η απονομή για το πλατινένιο άλμπουμ της τραγουδίστριας, με τους δύο δημοσιογράφους να αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκδήλωσης. Την Τρίτη, ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε μέσω του «Happy Day» την ένστασή του σχετικά με την επιλογή δύο ανθρώπων από τον χώρο της ενημέρωσης να παρουσιάσουν ένα καλλιτεχνικό γεγονός.
Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Αταίριαστοι», Χρήστος Κούτρας μίλησε στο «Πρωινό» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη, τονίζοντας πως ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του, σημειώνοντας ότι η κριτική είναι απολύτως θεμιτή.
Όπως είπε: «Τι να πω εγώ τώρα; Ο καθένας κάνει την κριτική του. Να είναι καλά ο κ. Παπανώτας, έχει φάει κι εκείνος πολλή κριτική. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δημοκρατία έχουμε. Μια χαρά περάσαμε. Εδώ οι πρωθυπουργοί πάνε στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είναι απλά τα πράγματα. Με αγάπη στον κ. Παπανώτα». Συμπλήρωσε, επίσης, πως «είναι θεμιτή η κριτική. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Να είναι καλά, ευχαριστούμε πολύ, γινόμαστε καλύτεροι. Καλό καλοκαίρι».
Δείτε το βίντεο
Την Τρίτη, ο Δημήτρης Παπανώτας ανέφερε για τους παρουσιαστές της εκπομπής «Αταίριαστοι»: «Η παρουσίαση δεν σου έκανε εντύπωση; Γιατί εδώ το παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι. Τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται και είναι από τον χώρο των θεαμάτων, όπου είναι λίγο ειρωνικοί σε αυτό και λέω "ξαφνικά ειρωνεύεσαι τον άλλον που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από τον χώρο των θεαμάτων, αλλά εσύ που είσαι ο σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου;" Λίγο μου κάνει ετερόκλητο. Μπορούν να πας να διασκεδάσεις, αλλά όχι να παρουσιάσεις».
Το βράδυ της Δευτέρας 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η απονομή για το πλατινένιο άλμπουμ της τραγουδίστριας, με τους δύο δημοσιογράφους να αναλαμβάνουν την παρουσίαση της εκδήλωσης. Την Τρίτη, ο Δημήτρης Παπανώτας εξέφρασε μέσω του «Happy Day» την ένστασή του σχετικά με την επιλογή δύο ανθρώπων από τον χώρο της ενημέρωσης να παρουσιάσουν ένα καλλιτεχνικό γεγονός.
Ο παρουσιαστής της εκπομπής «Αταίριαστοι», Χρήστος Κούτρας μίλησε στο «Πρωινό» με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τετάρτη, τονίζοντας πως ο κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του, σημειώνοντας ότι η κριτική είναι απολύτως θεμιτή.
Όπως είπε: «Τι να πω εγώ τώρα; Ο καθένας κάνει την κριτική του. Να είναι καλά ο κ. Παπανώτας, έχει φάει κι εκείνος πολλή κριτική. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει, δημοκρατία έχουμε. Μια χαρά περάσαμε. Εδώ οι πρωθυπουργοί πάνε στις ψυχαγωγικές εκπομπές. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Είναι απλά τα πράγματα. Με αγάπη στον κ. Παπανώτα». Συμπλήρωσε, επίσης, πως «είναι θεμιτή η κριτική. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Να είναι καλά, ευχαριστούμε πολύ, γινόμαστε καλύτεροι. Καλό καλοκαίρι».
Δείτε το βίντεο
Την Τρίτη, ο Δημήτρης Παπανώτας ανέφερε για τους παρουσιαστές της εκπομπής «Αταίριαστοι»: «Η παρουσίαση δεν σου έκανε εντύπωση; Γιατί εδώ το παίζουν πολύ σοβαροί οι δύο αυτοί οι κύριοι. Τους έχω δει σε κάποια σχόλια που έχουν κάνει στην εκπομπή τους για κάποιους ανθρώπους που πολιτεύονται και είναι από τον χώρο των θεαμάτων, όπου είναι λίγο ειρωνικοί σε αυτό και λέω "ξαφνικά ειρωνεύεσαι τον άλλον που πάει για βουλευτής, ας πούμε, και είναι από τον χώρο των θεαμάτων, αλλά εσύ που είσαι ο σοβαρός μεγαλοδημοσιογράφος πας και παρουσιάζεις χρυσό δίσκο της Λιόλιου;" Λίγο μου κάνει ετερόκλητο. Μπορούν να πας να διασκεδάσεις, αλλά όχι να παρουσιάσεις».
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