Ποιος είναι ο Ενρίκε Μακάγια, ο άνθρωπος των 18 Μουντιάλ: Από τον Πελέ το 1958 στον Μέσι του 2022

Σε ηλικία 91 ετών, ο θρυλικός Αργεντινός αθλητικός σχολιαστής, ετοιμάζεται για να καλύψει την ποδοσφαιρική διοργάνωση της υφηλίου για 18η φορά στην καριέρα του

Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη, ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει παρακολουθήσει δια ζώσης τον Πελέ να κατακτά το 1958, τον Μαραντόνα να πετυχαίνει το «Γκολ του Αιώνα» το 1986 και τον Λιονέλ Μέσι να θριαμβεύει το 2022.



Σε ηλικία 91 ετών, ο θρυλικός Αργεντινός αθλητικός σχολιαστής, ετοιμάζεται για να καλύψει την ποδοσφαιρική διοργάνωση της υφηλίου για 18η (!) φορά στην καριέρα του.







«Νιώθω σαν να έχω μια «υποχρέωση» να το κάνω. Θα μπορούσε να το ορίσει κανείς ως το να έχω την ευκαιρία να είμαι ενεργός», επεσήμανε ο αειθαλής Μάρκες και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει ακόμη, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω στο έπακρο ό,τι έχω».



Ο Μακάγια ήταν 23 ετών όταν το Radio Belgrano του Μπουένος Άιρες, ένας από τους πιο δημοφιλείς σταθμούς της Αργεντινής στα μέσα του 20ού αιώνα, τον έστειλε, ως μέλος μιας μικρής ομάδας, για να καλύψει το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Σουηδία. Έκτοτε, η αφοσίωσή του δεν έχει κλονιστεί ποτέ.







Για τον Πελέ, ο οποίος στα 17 του χρόνια, οδήγησε την εθνική Βραζιλίας στην πρώτη της κατάκτηση του Μουντιάλ, ο Μακάγια θυμάται έναν παίκτη «με μεγάλη σωματική ικανότητα, εκτός από την τεχνική του. Και «την ευφυΐα να ξέρει πώς να παίζει τόσο συλλογικά, όσο και ατομικά, αλλά πάντα στην υπηρεσία της ομάδας».



Ο Ενρίκε Μακάγια παραδέχεται ότι είναι «πολύ προσεκτικός όταν λέει ποιος ήταν ο καλύτερος ή ποιος όχι ο καλύτερος», αναφερόμενος σε παίκτες που έχει παρακολουθήσει κατά την διάρκεια αυτών των δεκαετιών. Ωστόσο, έχει ομολογήσει στο παρελθόν ότι του αρέσει το «ολιστικό ποδόσφαιρο» της Ολλανδίας του Γιόχαν Κρόιφ το 1974, και ότι είχε αδυναμία στον Αλφρέντο Ντι Στέφανο (1926-2014).



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«Για εμένα, ήταν ο καλύτερος, σε σύγκριση με αυτούς που αντιμετώπισε», λέει ο Ενρίκε Μακάγια και προσθέτει χαμογελώντας: «Αλλά από την άλλη, είχα και μια φιλία με τον Ντι Στέφανο, που θα μπορούσε να επηρεάσει την αυστηρή μου κρίση».



Επειδή ο Μακάγια ζούσε στο Μπουένος Άιρες, «50 μέτρα από το σπίτι του Αλφρέντο. Είχα ένα περίπτερο και ερχόταν και διάβαζε. Μετά, με πήγαινε σπίτι του και παίζαμε ποδόσφαιρο. Τότε έγινε είδωλο.



Ο Μακάγια δεν αρέσκεται να μιλά για το γκολ το «Χέρι του Θεού», που πέτυχε ο Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας στα προημιτελικά του 1986, «το οποίο υπερεκτιμήθηκε και δεν το άξιζε», όπως λέει, διαφωνώντας σε αυτό το σημείο με πολλούς Αργεντινούς που το είδαν ως μια μορφή «θεϊκής τιμωρίας» για τον Πόλεμο των Φόκλαντ (1982).



είναι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος στον πλανήτη, ο οποίος μπορεί να υπερηφανεύεται ότι έχει παρακολουθήσει δια ζώσης τοννα κατακτά το Μουντιάλ τ ουτον Μαραντόνα να πετυχαίνει το «Γκολ του Αιώνα» το 1986 και τον Λιοέλνα θριαμβεύει τοΣε ηλικία 91 ετών, ο θρυλικός Αργεντινός αθλητικός σχολιαστής, ετοιμάζεται για να καλύψει την ποδοσφαιρική διοργάνωση της υφηλίου για 18η (!) φορά στην καριέρα του.Η παρουσία του στον «αέρα» είναι λιγότερο συχνή από ό,τι ήταν κάποτε, αλλά ο βετεράνος δημοσιογράφος θα εργασθεί για έναν ραδιοφωνικό σταθμό και ένα τηλεοπτικό κανάλι που ανήκει στον όμιλο DirecTV. Παρά την ηλικία του, πάντα πίστευε ότι η θέση του ήταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όπως τόνισε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP).«Νιώθω σαν να έχω μια «υποχρέωση» να το κάνω. Θα μπορούσε να το ορίσει κανείς ως το να έχω την ευκαιρία να είμαι ενεργός», επεσήμανε ο αειθαλής Μάρκες και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει ακόμη, αλλά σε κάθε περίπτωση, θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω στο έπακρο ό,τι έχω».Ο Μακάγια ήταν 23 ετών όταν το Radio Belgrano του Μπουένος Άιρες, ένας από τους πιο δημοφιλείς σταθμούς της Αργεντινής στα μέσα του 20ού αιώνα, τον έστειλε, ως μέλος μιας μικρής ομάδας, για να καλύψει το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Σουηδία. Έκτοτε, η αφοσίωσή του δεν έχει κλονιστεί ποτέ.Ο βετεράνος σχολιαστής θυμάται το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1958 ως μια πραγματική Οδύσσεια, ταξιδεύοντας με το DC-7, που έκανε πολλές στάσεις λόγω της περιορισμένης εμβέλειάς του, αλλά και με τραίνο, με πλοίο, μέσω Σενεγάλης, Ιταλίας και Δανίας, πριν τελικά φθάσει στη Σουηδία, «ως εκ θαύματος», όπως διηγείται.Για τον Πελέ, ο οποίος στα 17 του χρόνια, οδήγησε την εθνική Βραζιλίας στην πρώτη της κατάκτηση του Μουντιάλ, ο Μακάγια θυμάται έναν παίκτη «με μεγάλη σωματική ικανότητα, εκτός από την τεχνική του. Και «την ευφυΐα να ξέρει πώς να παίζει τόσο συλλογικά, όσο και ατομικά, αλλά πάντα στην υπηρεσία της ομάδας».Ο Ενρίκε Μακάγια παραδέχεται ότι είναι «πολύ προσεκτικός όταν λέει ποιος ήταν ο καλύτερος ή ποιος όχι ο καλύτερος», αναφερόμενος σε παίκτες που έχει παρακολουθήσει κατά την διάρκεια αυτών των δεκαετιών. Ωστόσο, έχει ομολογήσει στο παρελθόν ότι του αρέσει το «ολιστικό ποδόσφαιρο» της Ολλανδίας του Γιόχαν Κρόιφ το 1974, και ότι είχε αδυναμία στον Αλφρέντο Ντι Στέφανο (1926-2014).Ο εξαιρετικός Αργεντινός άσος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έγινε Ισπανός πολιτογραφημένος, δεν έπαιξε ποτέ σε Παγκόσμιο Κύπελλο: όταν τελικά πολιτογραφήθηκε για να παίξει στην εθνική Ισπανίας, οι Ιβηρες δεν κατάφεραν να προκριθούν το 1958.«Για εμένα, ήταν ο καλύτερος, σε σύγκριση με αυτούς που αντιμετώπισε», λέει ο Ενρίκε Μακάγια και προσθέτει χαμογελώντας: «Αλλά από την άλλη, είχα και μια φιλία με τον Ντι Στέφανο, που θα μπορούσε να επηρεάσει την αυστηρή μου κρίση».Επειδή ο Μακάγια ζούσε στο Μπουένος Άιρες, «50 μέτρα από το σπίτι του Αλφρέντο. Είχα ένα περίπτερο και ερχόταν και διάβαζε. Μετά, με πήγαινε σπίτι του και παίζαμε ποδόσφαιρο. Τότε έγινε είδωλο.Ο Μακάγια δεν αρέσκεται να μιλά για το γκολ το «Χέρι του Θεού», που πέτυχε ο Μαραντόνα εναντίον της Αγγλίας στα προημιτελικά του 1986, «το οποίο υπερεκτιμήθηκε και δεν το άξιζε», όπως λέει, διαφωνώντας σε αυτό το σημείο με πολλούς Αργεντινούς που το είδαν ως μια μορφή «θεϊκής τιμωρίας» για τον Πόλεμο των Φόκλαντ (1982).

Από την άλλη πλευρά, εξακολουθεί να θαυμάζει το «άλλο» γκολ, «το γκολ του αιώνα», όπου ο Μαραντόνα ντρίμπλαρε έξι Άγγλους παίκτες και «πραγματικά έφερε το αργεντίνικο ποδόσφαιρο στο προσκήνιο».



Το ποδόσφαιρο, αναπόφευκτα, έχει «αλλάξει πολύ» στα 68 χρόνια Παγκοσμίων Κυπέλλων. «Στην αξία των αποτελεσμάτων, στον τρόπο που αποτιμώνται. Δεν είναι πλέον απλώς ένα παιχνίδι. Κάτι σημαντικό διακυβεύεται συνεχώς και οι επιπτώσεις συνδέονται άμεσα με τα οικονομικά κέρδη που σχετίζονται με την επιτυχία».



Και το ίδιο το παιχνίδι; «Εξελίσσεται, προχωρά μπροστά. Αλλά ακόμη κι΄εάν φαίνεται παράδοξο, η εξέλιξή του κρατά κάποια πράγματα πίσω».



Για παράδειγμα, εξηγεί ο Μακάγια, οι παίκτες «είναι όλο και καλύτερα προετοιμασμένοι, έχουν περισσότερη αντοχή, περισσότερη δύναμη. Αλλά όχι απαραίτητα καλύτερη τεχνική, επειδή η τεχνική απαιτεί επίσης μια ορισμένη αυτοσυγκράτηση και παύσεις. Και αυτό δεν είναι τόσο εύκολο».



Ο Μακάγια, ο οποίος αποφεύγει να μιλά για τον εαυτό του, έλαβε το βραβείο «δημοσιογράφου με τα περισσότερα Παγκόσμια Κύπελλα» στο Κατάρ το 2022. Κι' εξήγησε στην FIFA ότι το μυστικό του ήταν «να μαθαίνει συνεχώς, να μιλά με ανθρώπους, να μαθαίνει από αυτούς. Έτσι βελτιώνεσαι».



Οσον αφορα στην προετοιμασία του πριν από έναν αγώνα, απαντά αφοπλιστικά; «Απολύτως τίποτε...



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ