Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε γιατί ο πατέρας του αρνήθηκε να εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του

πατέρας του, Μάρτιν επέλεξε να μην εμφανιστεί στο ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και την πορεία του στην υποκριτική, εξήγησε ο Τσάρλι Σιν

Τον λόγο που οΗ δίωρη σειρά ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «aka Charlie Sheen», η οποία κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο σε δύο μέρη και φέρει την υπογραφή του σκηνοθέτη Άντριου Ρέντσι, εστιάζει στην προσωπική και επαγγελματική διαδρομή του ηθοποιού μέσα από συνεντεύξεις και πλούσιο αρχειακό υλικό. Παρά το γεγονός ότι ο 85χρονος Μάρτιν Σιν, αλλά και ο μεγαλύτερος αδερφός του Τσάρλι Σιν, Εμίλιο Εστεβέζ δεν εμφανίζονται στη σειρά, ο ηθοποιός είχε χαρακτηρίσει το πρότζεκτ ως μια «ερωτική επιστολή προς τον πατέρα του» κατά την παρουσίασή του στα μέσα ενημέρωσης.Σε συνέντευξή του στο THR, ο Τσάρλι Σιν αναφέρθηκε στην απόφαση του πατέρα του να μην πάρει μέρος στο ντοκιμαντέρ λέγοντας: «Ο πατέρας μου είχε μια πολύ συγκεκριμένη αντίδραση. Είπε: "Δεν με χρειάζεσαι. Δεν χρειάζεσαι τον εαυτό μου του σήμερα. Έχεις τον πραγματικά ενδιαφέροντα, όμορφο εαυτό μου. Έτσι θέλω να είμαι στο ντοκιμαντέρ"».Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται αποσπάσματα από ταινίες όπως το Wall Street (1987) και το Cadence (1990), όπου πατέρας και γιος είχαν συνεργαστεί κινηματογραφικά. Παράλληλα, παρουσιάζονται οικογενειακά βίντεο από τα παιδικά χρόνια του Τσάρλι Σιν και του Εμίλιο Εστεβέζ στο Μαλιμπού της δεκαετίας του 1970, όταν ο Μάρτιν Σιν γνώριζε τη μεγάλη αναγνώριση μέσα από τις ταινίες Badlands (1973) και Apocalypse Now (1979).Ο σκηνοθέτης Άντριου Ρέντσι είχε διευκρινίσει σε ανακοίνωσή του στο Netflix ότι τόσο ο Μάρτιν Σιν όσο και ο Εμίλιο Εστεβέζ στήριξαν το εγχείρημα, επιλέγοντας ωστόσο να μην εμφανιστούν, ώστε το επίκεντρο να παραμείνει αποκλειστικά στον Τσάρλι Σιν.Αντί για τον πατέρα και τον αδερφό του ηθοποιού, ο Ρέντσι επέλεξε τον Σον Πεν για τον ρόλο του αφηγητή της σειράς. Αναφερόμενος στην αντίδραση του βραβευμένου ηθοποιού μετά την προβολή του τελικού αποτελέσματος, ο σκηνοθέτης αποκάλυψε: «Ο Σον Πεν μου έστειλε ένα μήνυμα και μου είπε: "Έφτιαξες κάτι που δεν έχω ξαναδεί. Είναι τόσο ξεχωριστό και μοναδικό όσο ο Τσάρλι Σιν"».: Shutterstock