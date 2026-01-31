Στρατηγική σιωπής από τη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά τη δημόσια επίθεση του Μπρούκλιν
Στρατηγική σιωπής από τη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά τη δημόσια επίθεση του Μπρούκλιν

Δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το ζευγάρι θέλει να αποφεύγει τη σύγκρουση

Στρατηγική σιωπής από τη Βικτόρια και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ μετά τη δημόσια επίθεση του Μπρούκλιν
Άννα Νταλλαρή
Στρατηγική χαμηλών τόνων φέρονται να ακολουθούν η Βικτόρια και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, μετά τη δημόσια επίθεση του γιου τους, Μπρούκλιν Μπέκαμ, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο δημοσιογράφος και σχολιαστής του χώρου της ψυχαγωγίας, Ρομπ Σούτερ, σε ανάρτησή του στο Substack. Όπως επικαλείται ο ίδιος, το ζευγάρι δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει, αλλά επιλέγει να κινηθεί προσεκτικά, με στόχο να διατηρήσει την εικόνα ψυχραιμίας προς τα έξω.

Ο Σούτερ αναφέρει ότι, μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Μπρούκλιν, η απάντηση των γονιών του εκφράστηκε μέσα από «επιλεκτικές αναφορές σε παλαιότερες οικογενειακές στιγμές», με αναρτήσεις που παρέπεμπαν σε «καλές αναμνήσεις», καρδιές και ελάχιστες λέξεις, χωρίς να μπουν σε αντιπαράθεση. Παράλληλα, όμως, πηγές που επικαλείται ο ίδιος ισχυρίζονται ότι στο παρασκήνιο το κλίμα ήταν διαφορετικό, με έντονη αυτοσυγκράτηση. Όπως φέρεται να λέει πρόσωπο από το περιβάλλον της οικογένειας, «δαγκώνουν πολύ δυνατά τη γλώσσα τους», ενώ τονίζεται ότι το ζευγάρι δεν επιλέγει «αρνητική» στάση, «ακόμη».

Σε άλλο σημείο, ο Σούτερ υποστηρίζει ότι τα προβλήματα του Μπρούκλιν δεν ξεκίνησαν με τη Νίκολα Πελτζ, αποδίδοντας σε «πολλαπλές» πηγές την εκτίμηση ότι υπήρξαν δυσκολίες και πριν από τη σχέση του. Μία από τις πηγές που επικαλείται αποδίδεται να λέει: «Καμία σταθερή δουλειά, κανένας πραγματικός φίλος, συνεχής αίσθηση δικαιώματος. Υπήρξαν πολλά άσχημα, πολύ άσχημα, περιστατικά συμπεριφοράς που η οικογένεια κάλυπτε σιωπηλά για χρόνια». Άλλη πηγή, κατά τον ίδιο, φέρεται να υποστηρίζει: «Ο Μπρούκλιν κληρονόμησε χρήματα, πρόσβαση και δύναμη που δεν κέρδισε ποτέ. Αυτό αλλάζει έναν άνθρωπο, ειδικά όταν κανείς δεν λέει ποτέ όχι».

Κατά την αποτίμηση που μεταφέρει ο Σούτερ, η δημόσια εικόνα που επιλέγουν οι Μπέκαμ παραμένει η «υψηλή οδός»: αναρτήσεις αγάπης, προβαλλόμενη ηρεμία και προστασία του επωνύμου τους, με βασικό στόχο την περιφρούρηση του οικογενειακού brand. «Τον προστατεύουν και προστατεύουν και το brand», φέρεται να λέει πρόσωπο που περιγράφεται ως «έμπιστος». «Αλλά μην μπερδέψετε τη σιωπή με την αθωότητα».
Ο Μπρούκλιν με τη σύζυγό του Νίκολα Πελτζ

Η δημόσια επίθεση του Μπρούκλιν Μπέκαμ

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ σε μια σειρά αναρτήσεων στο Instagram στις 19 Ιανουαρίου 2026 κατηγόρησε δημόσια τους γονείς του, Ντέιβιντ Μπέκαμ και Βικτόρια Μπέκαμ, ότι προσπάθησαν να «καταστρέψουν» τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πελτζ Μπέκαμ, από πριν από τον γάμο τους, παρουσιάζοντας μία χειριστική συμπεριφορά. Ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η μητέρα του, όπως υποστήριξε, «καπέλωσε» τον πρώτο του χορό με τη Νίκολα στο γάμο τους και «χορεύοντας πολύ ανάρμοστα» του προκάλεσε αμηχανία μπροστά στους καλεσμένους, ότι η ίδια ακύρωσε την τελευταία στιγμή το νυφικό της Νίκολα και ότι οι γονείς του τον πίεσαν επανειλημμένα να παραχωρήσει τα δικαιώματα στο όνομά του, γεγονός που τον οδήγησε να δηλώσει ότι δεν επιθυμεί καμία συμφιλίωση με την οικογένειά του και ότι θέλει να προστατεύσει την προσωπική του ζωή από τον δημόσιο έλεγχο και την εικόνα που, όπως υποστηρίζει, οι ίδιοι καλλιεργούν.

