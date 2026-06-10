Έλεν ΝτεΤζένερις: Το φιλί στο στόμα με την Πόρσια ντε Ρόσι σε θαλαμηγό στη Μαγιόρκα
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Έλεν ντε Τζενέρις Πόρσια ντε Ρόσι Φιλιά Μαγιόρκα

Έλεν ΝτεΤζένερις: Το φιλί στο στόμα με την Πόρσια ντε Ρόσι σε θαλαμηγό στη Μαγιόρκα

Το ζευγάρι έκανε διακοπές έχοντας στο πλευρό του τη στενή του φίλη, Κρις Τζένερ

Έλεν ΝτεΤζένερις: Το φιλί στο στόμα με την Πόρσια ντε Ρόσι σε θαλαμηγό στη Μαγιόρκα
Ιωάννα Μαρίνου
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Τρυφερές στιγμές ανάμεσα στην Έλεν ΝτεΤζένερις και την Πόρσια ντε Ρόσι καταγράφηκαν σε θαλαμηγό στη Μαγιόρκα, όπου οι δύο γυναίκες απαθανατίστηκαν να φιλιούνται στο στόμα.

Η 68χρονη παρουσιάστρια και η σύζυγός της εθεάθησαν κατά τη διάρκεια πολυτελών διακοπών τους στην Ισπανία, έχοντας στο πλευρό τους τη στενή τους φίλη, Κρις Τζένερ.

Σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε το E!News, το ζευγάρι αντάλλαξε φιλιά στο κατάστρωμα της θαλαμηγού, πριν απολαύσει χαλαρές στιγμές κάτω από τον ήλιο. Η ΝτεΤζένερις  επέλεξε ένα γκρι T-shirt και βερμούδα, ενώ η Πόρσια ντε Ρόσι εμφανίστηκε με μαγιό και πετσέτα τυλιγμένη γύρω από το σώμα της.

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Έλεν ΝτεΤζένερις: Το φιλί στο στόμα με την Πόρσια ντε Ρόσι σε θαλαμηγό στη Μαγιόρκα

Μαζί τους βρισκόταν και η Κρις Τζένερ, η οποία φωτογραφήθηκε να συνομιλεί με την ΝτεΤζένερις όσο έκανε ηλιοθεραπεία. Σε άλλες εικόνες, οι τρεις φίλες φαίνονται να κάνουν βόλτες με τζετ σκι γύρω από τη θαλαμηγό.

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Η ΝτεΤζένερις και η ντε Ρόσι είναι παντρεμένες από το 2008 και διατηρούν στενή φιλία με την Τζένερ εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα, όταν ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους το 2023, η Τζένερ ήταν παρούσα στην τελετή.

Φωτογραφίες: Joan Llado / SplashNews.com / Splash / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου
19 ΣΧΟΛΙΑ

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