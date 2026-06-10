Η Τέιλορ Σουίφτ πόζαρε με μίνι φλοράλ φόρεμα στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»
GALA
Τέιλορ Σουίφτ Toy Story 5 Πρεμιέρα εμφάνιση

Η Τέιλορ Σουίφτ πόζαρε με μίνι φλοράλ φόρεμα στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»

Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες

Η Τέιλορ Σουίφτ πόζαρε με μίνι φλοράλ φόρεμα στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»
Ιωάννα Μαρίνου
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στην πρεμιέρα του «Toy Story 5» στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο μίνι φόρεμα.

Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια βρέθηκε στην πρεμιέρα λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», το οποίο περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας. Η Σουίφτ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τους πρωταγωνιστές της παραγωγής, ανάμεσά τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ.

Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε για την περίσταση ένα στράπλες φόρεμα του οίκου Erdem με φλοράλ λεπτομέρειες, ολοκληρώνοντας το look της με καφέ πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα.

Δείτε βίντεο και φωτογραφία

@pixar

We knew it, we knew they’d love these Jessie dolls! #toystory5 #taylorswift

♬ original sound - Pixar

Η Τέιλορ Σουίφτ πόζαρε με μίνι φλοράλ φόρεμα στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»
Credits: Kevin Mazur / Getty
Κλείσιμο

Η συμμετοχή της στη νέα ταινία της Pixar αποτέλεσε, όπως αποκάλυψε η ίδια, την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου. Παράλληλα με το νέο τραγούδι, μοιράστηκε και ένα σπάνιο βίντεο από την παιδική της ηλικία, στο οποίο εμφανίζεται ντυμένη με καουμπόικο στιλ, θυμίζοντας την Τζέσι από τον κόσμο του «Toy Story».

Ακούστε το τραγούδι

I Knew It, I Knew You

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια έγραψε: «Ερωτεύτηκα αμέσως το "Toy Story 5" όταν είχα την τύχη να το δω στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του. Έγραψα αυτό το τραγούδι μόλις επέστρεψα σπίτι μετά την προβολή. Μερικές φορές απλώς το ξέρεις, σωστά;». Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Ιουνίου.



Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης