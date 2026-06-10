Η Τέιλορ Σουίφτ πόζαρε με μίνι φλοράλ φόρεμα στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»
Η Τέιλορ Σουίφτ πόζαρε με μίνι φλοράλ φόρεμα στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»
Η τραγουδίστρια φωτογραφήθηκε στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα στο Λος Άντζελες
Μία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στην πρεμιέρα του «Toy Story 5» στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας ένα ιδιαίτερο μίνι φόρεμα.
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια βρέθηκε στην πρεμιέρα λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», το οποίο περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας. Η Σουίφτ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τους πρωταγωνιστές της παραγωγής, ανάμεσά τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ.
Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε για την περίσταση ένα στράπλες φόρεμα του οίκου Erdem με φλοράλ λεπτομέρειες, ολοκληρώνοντας το look της με καφέ πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
Η συμμετοχή της στη νέα ταινία της Pixar αποτέλεσε, όπως αποκάλυψε η ίδια, την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου. Παράλληλα με το νέο τραγούδι, μοιράστηκε και ένα σπάνιο βίντεο από την παιδική της ηλικία, στο οποίο εμφανίζεται ντυμένη με καουμπόικο στιλ, θυμίζοντας την Τζέσι από τον κόσμο του «Toy Story».
Ακούστε το τραγούδι
Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια βρέθηκε στην πρεμιέρα λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού «I Knew It, I Knew You», το οποίο περιλαμβάνεται στο soundtrack της ταινίας. Η Σουίφτ περπάτησε στο κόκκινο χαλί μαζί με τους πρωταγωνιστές της παραγωγής, ανάμεσά τους οι Τομ Χανκς, Τιμ Άλεν και Τζόαν Κιούζακ.
Η Τέιλορ Σουίφτ επέλεξε για την περίσταση ένα στράπλες φόρεμα του οίκου Erdem με φλοράλ λεπτομέρειες, ολοκληρώνοντας το look της με καφέ πέδιλα και διακριτικά κοσμήματα.
Δείτε βίντεο και φωτογραφία
@pixar
We knew it, we knew they’d love these Jessie dolls! #toystory5 #taylorswift♬ original sound - Pixar
Η συμμετοχή της στη νέα ταινία της Pixar αποτέλεσε, όπως αποκάλυψε η ίδια, την πραγματοποίηση ενός παιδικού ονείρου. Παράλληλα με το νέο τραγούδι, μοιράστηκε και ένα σπάνιο βίντεο από την παιδική της ηλικία, στο οποίο εμφανίζεται ντυμένη με καουμπόικο στιλ, θυμίζοντας την Τζέσι από τον κόσμο του «Toy Story».
Ακούστε το τραγούδι
Σε ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια έγραψε: «Ερωτεύτηκα αμέσως το "Toy Story 5" όταν είχα την τύχη να το δω στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του. Έγραψα αυτό το τραγούδι μόλις επέστρεψα σπίτι μετά την προβολή. Μερικές φορές απλώς το ξέρεις, σωστά;». Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Ιουνίου.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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