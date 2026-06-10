Η Τέιλορ Σουίφτ πόζαρε με μίνι φλοράλ φόρεμα στην πρεμιέρα του «Toy Story 5»

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η τραγουδίστρια έγραψε: «Ερωτεύτηκα αμέσως το "Toy Story 5" όταν είχα την τύχη να το δω στα πρώτα στάδια της δημιουργίας του. Έγραψα αυτό το τραγούδι μόλις επέστρεψα σπίτι μετά την προβολή. Μερικές φορές απλώς το ξέρεις, σωστά;». Το «Toy Story 5» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 19 Ιουνίου.: Getty Images / Ideal Image